¿Habrá Doble Hoy No Circula en Viernes Santo del 29 de marzo? Estos son los vehículos que no podrán salir

Para este Viernes Santo del 29 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que hay una mala calidad en el aire de la CDMX y el doble Hoy No Circula esta muy cerca. Debido a esto los automovilistas se mantienen en alerta y aquí te contamos los últimos detalles.

La calidad del aire tiene al Valle de México al borde de la contingencia. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar cualquier actividad que sea en el exterior y también podrían prohibir la circulación de la mayoría de los autos. Si bien todavía no se activa el doble no circula , sí hay autos que no podrán salir de casa.

Así aplicará el Hoy No Circula el Viernes Santo

Hasta ahora, el programa de Hoy No Circula aplicará con normalidad el Viernes Santo. Al igual que en otras ocasiones, los autos no podrán salir desde las 05:00 am hasta las 10:00 pm. De lo contrario, serán acreedores a una multa.



Los vehículos que no circulan el viernes 29 de marzo son los que tienen engomado azul, con terminación de placas 9 y 0, así como holgrama 1 y 2.

Esto aplicará para todos los autos en la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, como lo son Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac , Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, la multa que podrían recibir los vehículos que incumplan con el Hoy No Circula puede ir desde los 2 mil 174.40 pesos a los 3 mil 257, dependiendo de cada caso.

Asimismo, las autoridades de tránsito tendrán la facultad para remitir el auto al corralón, lugar en el cual los automovilistas deberán realizar el pago de la multa por no respetar el Hoy No Circula.

