¿Hay modificación por inicio de mes? Hoy No Circula del 1 de septiembre

El 2023 avanza rápido, de hecho, este viernes ya es 1 de septiembre y a fin de que no tengas dudas respecto al Hoy No Circula , te explicamos si este sufre algún tipo de modificación por ser inicio de mes.

Lo primero que debes de saber es que este programa ambiental busca mantener una buena calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) busca regular el uso de ciertas unidades móviles, haciendo que un día a la semana descansen según el último dígito de la matrícula, o lo que es lo mismo, el color del engomado.

Qué autos no pueden circular los viernes

De acuerdo al calendario del Hoy No Circula , los autos que tienen restricciones para transitar en calles de la CDMX y el Estado de México (Edomex) este viernes 1 de septiembre de 2023 son los de terminación de placa en número 9 y 0, color azul, holograma 1 y 2, así como los foráneos.

Así que si tu coche termina en estos mismos dígitos pero goza del beneficio de tener el holograma cero o doble cero , no te preocupes, ya que para ti no aplican las restricciones de del programa ambiental.

Lo mismo que para las motocicletas, autos eléctricos e híbridos y de gas natural, así como aquellos que cuentan con placa de discapacitados u ofrecen servicios urbanos, transporte escolar o de pasajeros, los destinados a la seguridad pública y/o protección civil.

¿El 16 de septiembre se suspenderá el Hoy No Circula?

La suspensión de este programa es una decisión absoluta de la CAMe que puede variar según las distintas condiciones ambientales actuales, por lo que aún no es posible saber si el próximo 16 de septiembre de 2023 se mantendrá o cancelará el Hoy No Circula .

Para este año cae en sábado, por lo que podría ser que durante ese tercer fin de semana del mes todos los autos circulen en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 de los 125 municipios del Edomex.

