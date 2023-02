Recomendaciones para comprar pescados y mariscos en Cuaresma

Con la llegada de la Cuaresma , la venta de pescados y mariscos va a la alza; de hecho los expertos calculan que en estas fechas el consumo de estos productos se incrementa sobre un 40 a 50%.

Esto se debe a la temporada, pero también a que los mariscos y pescados permiten cocinar una gran variedad de platillos en caldo, empanizados, empapelados, fritos, cócteles, en fin las opciones son ilimitadas.

La mejor parte es que este alimento también se puede ajustar a los presupuestos de cada familia, y los lugares para comprar son varios.

Venta de mariscos y pescados en CDMX

Uno de los lugares más grandes, icónicos y relevantes en mariscos en México y quizá de América Latina es el Mercado de La Viga, ubicado en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX).

Según los propios comerciantes, las ventas en la temporada de Cuaresma son las más fuertes del año, de hecho se llegan a comercializar cerca de mil 200 toneladas.

Cómo saber si el pescado está fresco

Una recomendación es que antes de comprar los productos en estos días, se opte por buscar y comparar, a fin de encontrar las mejores opciones en cuanto a precio, sabor y calidad.

Los expertos recomiendan verificar que los pescados tengan ojo claro y transparente, agalla o branquia roja y húmeda, pues si está chocolatosa o seca, ya no está fresco.

La escama debe estar bien adherida al cuerpo, tener carne firme y sobre todo no tener olores fétidos; de preferencia debe estar cubierto de hielo. En cuanto a los camarones se puede verificar que no tengan anillos negros y que no se desprendan las tenazas.

Lo más importante es comprar en lugares establecidos, que aseguren que los pescados y mariscos están frescos y en buen estado.

Si el producto se va a congelar lo mejor es que primero se limpie, se envuelva en plástico y se congele; en el momento que se vaya a utilizar hay que mojarlo con agua durante unos 10 segundos y luego llevar al refrigerador.

Lo importante es no volver a congelar el alimento y tampoco dejarlo bajo el chorro de agua directo porque así se pueden perder propiedades del alimento.

