¿Habrá Doble Hoy No Circula? Así aplica el programa en CDMX y Edomex este 1 de junio

Tras poco más de 24 horas de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activara la Fase 1 por Contingencia Ambiental en el Valle de México y por ende el Doble Hoy No Circula , este viernes 31 mayo se dieron a conocer las medidas que aplicarán para el próximo sábado 1 de junio.

Recientemente las autoridades capitalinas informaron que la Fase 1 por contingencia quedó suspendida para el primer día de junio, por lo cual decenas de ciudadanos se comenzaron a preguntar cómo aplicarán las medidas de circulación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Por ello, a continuación te daremos a conocer si la CAMe mantuvo el programa Doble Hoy No Circula para el 1 de junio, o si se modificaron las medidas de tránsito para la ciudadanía de la capital del país y la entidad mexiquense.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este sábado 1 de junio en CDMX y Edomex?

Como bien se mencionó anteriormente, la CAMe suspendió la Fase 1 por Contingencia Ambiental así como las medidas de tránsito, por lo cual el programa ya no aplicará el programa Doble Hoy No Circula este sábado 1 de junio.

Pese a ello, se mantendrán las medidas de restricción habituales por el programa Hoy No Circula, el cual este 1 de junio aplicará para los vehículos con holograma 1, terminación de placas NON sin importar el color de su engomado. Esta medida también aplica para los autos con holograma 2.

Recuerda que las restricciones en la circulación en la CDMX y el Edomex comenzarán a aplicar a partir de las 5:00 de la mañana y se mantendrán hasta las 10:00 de la noche de este primer sábado de junio.

Multas por no respetar el programa Hoy No Circula

En cuanto a las multas por no respetar el Hoy No Circula, es importante recordar que para este 2024 se elevaron los pagos de las infracciones por la actualización de la UMA. Por ello, las personas que no respeten el programa antes mencionado se podrían hacer acreedores a una sanción económica que podría ser de los 2 mil 171.4 a los 3 mil 257.1 pesos mexicanos.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Son 18 los municipios del Estado de México (Edomex) en los que aplica el Hoy No Circula, así como las multas establecidas por las autoridades. Estas demarcaciones son:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

