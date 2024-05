Habrá Doble Hoy No Circula este 31 de mayo por activación de Fase 1 de Contingencia Ambiental

La mala calidad del aire no se ha dejado de reportar en el Valle de México en los últimos meses y tras la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) nuevamente se aplicará la medida del Doble Hoy No Circula en los autos de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) este viernes 31 de mayo.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, el índice de aire y salud es “muy malo” y la calidad del aire es “mala”, sobre todo en la zona conurbada. Además, se registra radiación ultravioleta nivel 8, es decir que es “muy alta” y se necesita protector solar en caso de salir.

¿Para qué autos de la CDMX y Edomex aplicará el Doble Hoy Circula este 29 de mayo?

De acuerdo con la CAMe, los autos que no podrán transitar por la CDMX y el Edomex debido al Doble Hoy No Circula este viernes 31 de mayo, son los siguientes:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 , cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0 , engomado azul, terminación de placa 9 y 0

, engomado azul, terminación de placa 9 y 0 Las unidades que no porten holograma de verificación , como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2 .

, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan . Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P . a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal , dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.



¿Cuáles son las alcaldías que reportan más contaminación?

La mala calidad del aire se reporta en todo el Valle de México, sin embargo las alcaldías que concentran los índices más altos de contaminación son:

Miguel Hidalgo

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Xochimilco

Benito Juárez

Iztapalapa

Tlalnepantla

Tultitlán

Coacalco

Cuautitlán

Atizapán

La Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono se dicta cuando los índices contaminantes suman 150 puntos, mientras que la Fase 2 se emite cuando se alcanzan los 200 puntos.

14:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en #Benito_Juárez y #Coyoacán la #CalidadDelAire es MUY MALA el riesgo a la salud es MUY ALTO. En el resto de la #ZMVM es de ACEPTABLE a MALA , el riesgo es MODERADO a ALTO. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 30, 2024

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula la primera semana de junio?

Lunes: Engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes: Engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles: Engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves: Engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.

Viernes: Engomado Azul, terminación 9 y 0.

