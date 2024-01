Multa por no respetar el Hoy No Circula aumentó para 2024; esto deberás pagar por no respetar el reglamento

¡Respeta el reglamento! La multa por no respetar el Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), aumentó para este 2024 gracias a la modificación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Tránsito, en 2023 las personas que no respetaran este programa de movilidad en la zona metropolitana, se podían hacer acreedoras a una multa que superaba la barrera de los tres mil pesos.

Es por ello que a continuación te daremos a conocer todos los detalles sobre cómo quedó la el pago de la multa por no respetar el Hoy No Circula en la capital del país y en el Estado de México como lo marca el reglamento.

¿En cuánto quedó la UMA para este 2024?

Antes de darte a conocer los detalles del pago de la multa por el Hoy No Circula, es importante mencionar que el INEGI mencionó que la variación del pago de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de ester 2024 quedó de la siguiente manera:



Diario: 108.57 pesos mexicanos

Mensual: 3 mil 300.53 pesos mexicanos

Anual: 39 mil 606.36 pesos mexicanos

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2024?

Con lo antes mencionado y de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los conductores que hagan caso omiso al programa Hoy No Circula, se pueden hacer acreedores a multas que van de las 20 a las 30 UMA’s dependiendo el caso del infractor.

Es decir, en pesos el pago de la multa iría de los 2 mil 171.4 a los 3 mil 257.1 pesos mexicanos, esto tomando en cuenta que el pago de la multa por este programa de circulación se paga en UMA diaria.

¿Cual es la multa en Edomex por no respetar el Hoy No Circula 2024?

Según el Reglamento de Tránsito del Estado de México aquellos infractores en este programa de circulación, deberán pagar mil 460.8 pesos en caso de ser detenidos por las autoridades de tránsito mexiquenses.

Es importante señalar que el programa Hoy No Circula del Estado de México aplica con el mismo calendario que en la Ciudad de México, por lo cual se deberá tener en consideración lo estipulado por la CAMe.

