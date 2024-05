Cómo realizar un alta vehicular de un auto usado en la CDMX y los requisitos

¿Acabas de adquirir un auto, pero es usado? Si vives en la Ciudad de México deberás de realizar un alta vehicular de sus placas para poder transitar libremente por las calles de la capital y con el objetivo de que lleves a cabo este procedimiento de manera rápida y segura, aquí te decimos cuáles son los pasos y los requisitos.

El alta vehicular consiste en un trámite para regular legalmente un vehículo para uso particular. Para este proceso es necesario que el vehículo no tenga ningún adeudo o infracciones, de lo contrario deberás liquidar las multas por completo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo hacer un alta vehicular de un auto usado en CDMX?

Agendar una cita Centros de Servicio de Tesorería para la “Emisión de Formato Múltiple de Pago para Alta de Vehículos Particulares” .

. Contar con tu cuenta Llave CDMX generar la cita .

. Acudir con tu cita impresa , con documentación original completa y línea de captura pagada

, con documentación original completa y línea de captura pagada Todos los documentos deben presentarse en ventanilla sin tachaduras ni enmendaduras

¿Cuáles son los documentos que piden para dar de alta un auto usado en CDMX?

Para las personas Físicas, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México solicita los siguientes requisitos para dar de alta un auto usado:

1. Identificación oficial (original, vigente y con fotografía).

2. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial para votar que incluya domicilio actual.

3. Comprobante de propiedad.

4. Factura de origen o carta factura (no se aceptan facturas certificadas)

5. Factura digital (no endosable), acompañada del último contrato de compra-venta, con copia de identificación del último vendedor

6.Factura no digital (endosable), que no cuenta con cadena o sello digital, ni código QR, deberá presentar los endosos correspondientes que le acrediten como actual propietaria/o.

7.No tener adeudos de tenencia: Incluye el ejercicio fiscal actual.

8.Puedes dar clic en este enlace para saber si tiene adeudos.

9.Posteriormente generar tu línea de captura para el pago de tenencia .

10.Constancia original o certificación de baja de la Ciudad de México.

11.Línea de captura pagada (original y copia)

12.En caso de que el trámite lo realice una tercera persona deberán presentar una Carta poder simple dirigida a la Secretaría de Movilidad, firmada por dos testigos presentando identificación original y copias de la persona propietaria del vehículo y de quien realiza el trámite y copias de las identificaciones oficiales de los testigos.

13.La Carta Poder deberá contener los datos del vehículo en cuestión como son: Marca, modelo, número de serie vehicular, número de motor, placa.

14.Cabe mencionar que en ninguna de las opciones anteriores será admitida la certificación hecha por Notario Público.

¿Cuánto cuesta dar de alta un auto usado en CDMX?

De acuerdo con la Semovi, el costo para dar de alta un vehículo es de 893 pesos. El precio incluye el pago de derechos de alta vehicular; adicionalmente se cobrará la tenencia correspondiente.

¿Cómo se realiza un alta vehicular en CDMX?



Reúne los requisitos y documentos originales solicitados, ya que de lo contrario no podrás hacer el trámite:

1. Solicita una cita en un Centro de Servicio de Tesorería (CST) para obtener la línea de captura línea de captura o “Formato Múltiple de Pago para Alta de Vehículos Particulares”.

2. Realiza tu pago de derechos en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago autorizados.

3.- Conserva el comprobante de pago de la línea de captura.

4. Solicita una cita en SEMOVI en alguno de los Módulos de Control Vehicular disponibles para finalizar el trámite de alta del vehículo. Puedes elegir el módulo al momento de programar la cita.

5. Acude con los documentos originales para realizar tu trámite al Módulo de Control Vehicular que hayas elegido en el momento de generar tu cita.

7. En la ventanilla, se recibirá, revisará, cotejará y registrará la documentación, y la persona que te atienda emitirá y entregará la hoja de validación de datos para tu firma de conformidad con la información contenida.

Después de hacer el trámite del alta vehicular de un auto usado, personal de la Semovi entregará a la persona solicitante la Constancia de Alta Vehicular, juego de placas, engomado y tarjeta de circulación . En este punto deberás verificar que los datos en la documentación coincidan con la matrícula, engomado y color (con base en el número de terminación de placa) entregados.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.