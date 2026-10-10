CCH Sur anuncia fecha de regreso a clases y nuevas medidas de ingreso

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur anunció que el lunes 12 de octubre se reanudarán las clases como resultado de la primera mesa de diálogo para atender el pliego petitorio entregado el 8 de octubre, sin embargo habrá medidas par garantizar la seguridad.

¿Qué medidas se aplicarán en el CCH Sur?

Se acuerda que los torniquetes estarán cerrados el día lunes 12 de octubre y se realizarán reparaciones en la noche para su apertura el martes.

El alumnado mostrará su credencial, sin excepción y se compromete al respeto mutuo entre estudiantes y trabajadores.

¿A qué acuerdos se llegaron en la CCH Sur?

La administración del CCH Sur se compromete a garantizar la continuidad de las clases y a respetar la organización estudiantil.

Los estudiantes manifiestan que no tienen intensión de realizar un paro ni una toma de plantel, que, por lo contrario, se prilegiará el diálogo y la resolución de las diferencias.

¿Por qué se suspendieron las clases en el CCH Sur?

El jueves 8 de octubre, el CCH Sur anunció la decisión de suspender clases presenciales el viernes 9 de octubre, debido al mal funcionamiento de los torniquetes, los cuales fueron instalados tras el ataque de Lex Ashton.

La directora del CCH Sur, María Patricia García Pavón, señaló que los torniquetes habían sido vandalizados, por lo que ya no era posible garantizar la seguridad de la comunidad.

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