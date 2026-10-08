CCH Sur suspende clases este 9 de octubre: La razón por la que cerraron el plantel

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur anunció una nueva suspensión de clases presenciales este viernes 9 de octubre.

El plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidió a la comunidad estudiantil mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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¿Por qué no hay clases en el CCH Sur?

A través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, el CCH Sur anunció la decisión de suspender las clases presenciales este viernes 9 de octubre, debido al mal funcionamiento de los torniquetes que se encuentran en la puerta principal.

En su comunidad, la dirección del plantel Sur explicó que, por el momento, no se puede garantizar el acceso seguro al plantel, por lo que se tomó la decisión de suspender las clases.

¿Qué dijo la directora del CCH Sur?

Al respecto, la directora del CCH Sur, María Patricia García Pavón, informó que los torniquetes fueron vandalizados este miércoles 7 de octubre, por lo que ya no es posible garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

“Nosotros estamos obligados a garantizar la seguridad de la comunidad. Así no podemos garantizar que no ingresen personas ajenas”, comentó.

Instalan torniquetes en el CCH Sur tras ataque de Lex Ashton

Tras el ataque del 22 de septiembre de 2025 en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, por exigencia de los alumnos, la UNAM implementó medidas de seguridad que incluyeron la instalación de torniquetes de acceso con cámaras de reconocimiento facial y detectores de metal.

De esta manera, se pudieron reanudar las clases en el CCH Sur, luego del asesinato del estudiante Jesús Israel y el intento de homicidio de uno de los trabajadores de mantenimiento, que logró detener al agresor en el edstacionamiento del plantel. Lex Ashton ingresó al CCH Sur armado con una guadaña.

El pasado 30 de septiembre, Lex Ashton, el presunto asesino del estudiante en el CCH Sur, fue trasladado de emergencia a un hospital, minutos antes de que se llevará a cabo su audiencia intermedia. Actualmente, el joven se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente.

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