¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: tráfico en Reforma provoca retrasos este jueves 8 de octubre

Está a punto de terminar esta semana y, durante este jueves 8 de octubre, los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) presentan afectaciones, retrasos y altos tiempos de espera, por lo que debes de salir con tiempo especialmente si tu auto se queda en casa por el Hoy No Circula.
En adn Noticias te contamos cómo avanza el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús durante este día para que no llegues tarde a tus compromisos.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 8 de octubre
¿Cómo va el Metro CDMX durante este jueves?
- 09:23 horas: retrasos en la línea 7
- 09:15 horas: Metro CDMX confirma retrasos en las líneas 3 y 12
- 08:57 horas: revisión de un tren en la zona de vías provoca retrasos en la línea 12
- 08:39 horas: Metro CDMX informa retrasos y alta afluencia en las líneas 1, 2, 3 y 12
- 08:30 horas: Metro CDMX confirma retrasos en la línea 2; agiliza la circulación de los trenes
- 08:01 horas: retrasos en la línea 1
- 07:53 horas: retrasos en la línea 3
- 07:03 horas: Metro CDMX confirma retrasos y alta afluencia en la línea B
- 06:40 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 2
- 06:31 horas: autoridades descartan averías en la línea 1 del Metro CDMX
- 06:12 horas: agilizan la circulación de los trenes de la línea B ante reporte de retrasos
- 06:05 horas: reportes de retrasos en la línea A
- 06:01 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de la línea 8
- 06:00 horas: Metro CMDX informa que las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B tienen circulación constante
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX hoy 8 de octubre
- 09:02 horas: retrasos en Ruta Norte y Sur de la línea 4 por congestionamiento vial en la zona de Reforma e Hidalgo
- 08:54 horas: se restablece el servicio en la línea 4 Ruta Norte
- 08:47 horas: se restablece el servicio de la línea 7; hay retrasos
- 08:25 horas: siguen los retrasos en la línea 1
- 08:15 horas: sin servicio de Museo San Carlos a Bellas Artes en la línea 4 Ruta Norte
- 07:52 horas: retrasos en el servicio de la línea 3 por congestionamiento de la línea 3
- 07:51 horas: sin servicio de Hidalgo a Amajac en la línea 7
- 07:29 horas: retraso en la línea 4 Ruta Sur por congestionamiento vial en la zona de Museo de la Ciudad a Pino Suárez
- 07:06 horas: sin servicio en la estación Archivo General de la Nación, en la línea 4 Ruta Norte
- 06:46 horas: retrasos en la línea 1 tras obstrucción de carril confinado en la zona de La Raza
- 04:56 horas: se restablece el servicio de la línea 7 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.