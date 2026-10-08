¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: tráfico en Reforma provoca retrasos este jueves 8 de octubre

Está a punto de terminar esta semana y, durante este jueves 8 de octubre, los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) presentan afectaciones, retrasos y altos tiempos de espera, por lo que debes de salir con tiempo especialmente si tu auto se queda en casa por el Hoy No Circula.

En adn Noticias te contamos cómo avanza el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús durante este día para que no llegues tarde a tus compromisos.

#MetroAlMomento: Continúa la afluencia controlada y buena circulación de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A. Recuerda que La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se registra alta afluencia en la Línea B lo que… pic.twitter.com/UpiLBu3KeW — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 8, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 8 de octubre

¿Cómo va el Metro CDMX durante este jueves?

09:23 horas: retrasos en la línea 7

09:15 horas: Metro CDMX confirma retrasos en las líneas 3 y 12

08:57 horas: revisión de un tren en la zona de vías provoca retrasos en la línea 12

en la zona de vías 08:39 horas: Metro CDMX informa retrasos y alta afluencia en las líneas 1, 2, 3 y 12

08:30 horas: Metro CDMX confirma retrasos en la línea 2 ; agiliza la circulación de los trenes

; agiliza la circulación de los trenes 08:01 horas: retrasos en la línea 1

07:53 horas: retrasos en la línea 3

07:03 horas: Metro CDMX confirma retrasos y alta afluencia en la línea B

06:40 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 2

06:31 horas: autoridades descartan averías en la línea 1 del Metro CDMX

del Metro CDMX 06:12 horas : agilizan la circulación de los trenes de la línea B ante reporte de retrasos

ante reporte de retrasos 06:05 horas: reportes de retrasos en la línea A

06:01 horas : Metro CDMX agiliza la circulación de la línea 8

06:00 horas: Metro CMDX informa que las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B tienen circulación constante

05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX hoy 8 de octubre

09:02 horas: retrasos en Ruta Norte y Sur de la línea 4 por congestionamiento vial en la zona de Reforma e Hidalgo

por congestionamiento vial en la zona de Reforma e Hidalgo 08:54 horas: se restablece el servicio en la línea 4 Ruta Norte

08:47 horas: se restablece el servicio de la línea 7 ; hay retrasos

; hay retrasos 08:25 horas: siguen los retrasos en la línea 1

08:15 horas: sin servicio de Museo San Carlos a Bellas Artes en la línea 4 Ruta Norte

en la línea 4 Ruta Norte 07:52 horas: retrasos en el servicio de la línea 3 por congestionamiento de la línea 3

de la línea 3 07:51 horas: sin servicio de Hidalgo a Amajac en la línea 7

07:29 horas: retraso en la línea 4 Ruta Sur por congestionamiento vial en la zona de Museo de la Ciudad a Pino Suárez

en la zona de Museo de la Ciudad a Pino Suárez 07:06 horas: sin servicio en la estación Archivo General de la Nación , en la línea 4 Ruta Norte

, en la línea 4 Ruta Norte 06:46 horas : retrasos en la línea 1 tras obstrucción de carril confinado en la zona de La Raza

tras obstrucción de carril confinado en la zona de La Raza 04:56 horas: se restablece el servicio de la línea 7 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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