VIDEO: Autobús se incendia sobre Paseo de la Reforma, CDMX; 20 personas fueron evacuadas

Con información de la reportera de adn Noticias Karen Ortega, en el lugar de los hechos...

Un autobús proveniente de Oaxaca con alrededor de 20 pasajeros se incendió mientras circulaba por Paseo de la Reforma, casi al cruce con avenida Rosales en dirección al Ángel de la Independencia, en el centro de la Ciudad de México (CDMX), durante la mañana de este jueves 8 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, una posible falla mecánica o un cortocircuito habría provocado que el inicio de las llamas al interior de la unidad; sin embargo, no se reportan heridos hasta el momento.

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Conductor logró evacuar a los 20 pasajeros tras incendio en Paseo de la Reforma

El conductor actuó de inmediato y logró desalojar a todos los pasajeros antes de que el fuego se extendiera; sin embargo, en medio de la emergencia, regresó al autobús y quedó encerrado, por lo que resultó intoxicado por el humo.

Hasta el momento, el chofer se reporta estable, mientras que el resto de los pasajeros lograron salir ilesos.

Inmediatamente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para para controlar y sofocar las llamas, aunque también para cerrar la vialidad y poder trabajar con calma.

Incendio provoca cierres en Paseo de la Reforma

Las autoridades cerraron los carriles centrales de Paseo de la Reforma, específicamente en dirección hacia el Ángel de la Independencia, por lo que únicamente se mantuvo el paso por las laterales.

También hubo afectaciones para los usuarios de la línea 7 del Metrobús, ya que no había servicio en las estaciones Hidalgo y Amajac; sin embargo, a las 08:47 horas (tiempo local) se restableció el servicio aunque se presentan retrasos.

⚠️AVISO L7



3⃣Seguimos informando, se restablece el servicio en todas las estaciones de L7.

🔴Retraso en el servicio.

(Actualización 08:47 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/3EhLMMAToJ#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 8, 2026

Asimismo, la circulación en los carriles centrales ya tiene el flujo normal de autos, aunque se puede encontrar ligera carga vehicular.

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