¿Vas a sacar el coche este jueves 8 de octubre? ¡Alto ahí! Antes de arrancar, revisa si tu automóvil puede circular porque el Hoy No Circula volverá a sacar de las calles a varios vehículos en CDMX y Edomex.

Así que mejor evita una multa y checa desde temprano qué autos descansan, a qué hora aplica la restricción y en qué zonas estará vigente. Aquí en adn Noticias te contamos todo lo que necesitas saber para que no te agarre desprevenido.

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¿Qué autos no circulan este jueves 8 de octubre?

Este jueves 8 de octubre, el Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado verde, cuya placa termine en 1 o 2, y que tengan holograma 1 o 2.

Los vehículos con holograma 00 y 0 están exentos de esta restricción ordinaria, de acuerdo con las disposiciones del programa.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

La medida comienza a las 5:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas. Son 17 horas en las que los vehículos que tienen restricción no pueden circular dentro de las zonas donde aplica el programa.

Así que si tu auto descansa este jueves, ni el clásico “salgo tantito” ni el “regreso antes de las 10” son buena idea si todavía estás dentro del horario de restricción.

¿Qué pasa si no respetas el Hoy No Circula?

Aquí viene la parte que puede pegarle fuerte a la cartera: incumplir las restricciones ambientales sí genera una sanción.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los conductores deben respetar los programas ambientales y no circular durante los días y horarios en los que su vehículo tenga prohibido hacerlo. Para quienes incumplan, contempla una multa de 20 a 30 veces la UMA vigente y la remisión del vehículo al depósito.

Con la UMA de 2026, ese rango equivale aproximadamente a 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, además de los gastos que puedan generarse por la remisión y estancia del vehículo en el depósito.

En otras palabras: arriesgarte a circular cuando no te toca puede salir bastante más caro que dejar el coche estacionado.

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en la Ciudad de México y municipios del Estado de México que forman parte de la zona donde está vigente el esquema de restricciones ambientales.

Si vas a cruzar entre CDMX y Edomex, ojo: que tu automóvil pueda circular en una zona no significa necesariamente que esté exento de las disposiciones aplicables en la otra.

Así que antes de arrancar, revisa holograma, engomado y terminación de placa. Mejor descubrir desde casa que tu coche descansa a descubrirlo frente a una patrulla.

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