La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) había pronosticado lluvias en distintos puntos de la capital, situación que terminó con carros bajo el agua por fuertes inundaciones en Tláhuac.

A través de redes sociales, usuarios comenzaron a compartir imágenes en las que se muestran tramos como El Paso del Conejo y el cruce con Aquiles Serdán con afectaciones por las fuertes lluvias que azotaron la capital del país este martes 6 de octubre.

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Inundaciones en Tláhuac e Iztapalapa

Pero la zona de Metro Zapotitlán no fue de las únicas afectadas por las fuertes lluvias en la capital del país, según reportan los usuarios.

Iztapalapa también sufrió fuertes consecuencias en la Avenida Ermita y a la altura del Metro Periférico Oriente, donde usuarios compartieron vídeos e imágenes con un alto nivel del agua en las calles.

Además, a las afueras del Metro Tláhuac también se reportan acumulados de agua tras las lluvias y el colapso del drenaje provocó inundaciones en la calle José Bernal.

Si te encuentras por la zona de la Línea 12 del Metro, toma tus precauciones ya que se reportan 40 cm de altura tras la intensa lluvia en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

Lluvias Tláhuac Fuertes inundaciones en distintos puntos de Avenida Tláhuac y Ermita en Iztapalapa. (Especial)

Autoridades atienden encharcamientos en Avenida Tláhuac

Luego de los estragos de las lluvias en Tláhuac e Iztapalapa, cuadrillas de la alcaldía ya trabajan para atender los encharcamientos registrados.

Los trabajos están concentrados en disminuir el nivel del agua y mantener las vialidades en condiciones para el tránsito de los vehículos y peatones sin que representen un riesgo.

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