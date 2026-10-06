Si pensabas salir este martes 6 de octubre, mejor échale un ojo al cielo antes de agarrar las llaves porque las lluvias fuertes en CDMX podrían aparecer justo cuando menos las esperas.

Y ya sabemos cómo se pone la ciudad cuando Tláloc decide hacer de las suyas: tráfico, charcos y más de uno corriendo con la mochila sobre la cabeza, por eso, si tienes planes para este 6 de octubre, aquí en adn Noticias te contamos qué zonas tienen Alerta Naranja por lluvias, en qué horario se esperan las precipitaciones y qué recomienda Protección Civil para evitar que la lluvia te arruine el día.

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¿Qué alcaldías tienen Alerta Naranja por lluvias?

Y aquí viene lo importante si hoy tienes que salir: la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja ante el pronóstico de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este martes.

Las alcaldías contempladas en el aviso son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Iztacalco

Iztapalapa

Coyoacán

Xochimilco

Principalmente en zonas del sur y poniente de la capital.

Así que si vives o tienes que pasar por alguna de estas demarcaciones, vale la pena salir con un poquito más de tiempo y, sobre todo, no confiarse porque el clima puede cambiar bastante rápido.

¿A qué hora lloverá en CDMX este martes 6 de octubre?

Ahora que ya sabemos qué alcaldías están bajo alerta, viene la pregunta que todos nos hacemos cuando tenemos que salir: ¿a qué hora lloverá en CDMX?

El pronóstico señala que las lluvias fuertes se esperan durante la tarde y parte de la noche, por lo que las condiciones podrían complicarse justo en las horas en las que muchas personas regresan de trabajar o estudiar; también existe posibilidad de caída de granizo y actividad eléctrica.

Si tienes una salida pendiente, quizá este no sea el mejor día para olvidar el paraguas en casa y confiar en que “seguro no llueve”. Spoiler: mejor no tentar a Tláloc.

¿Qué efectos pueden provocar las lluvias fuertes?

Además de terminar empapado en plena calle, el clásico que nadie pidió, las precipitaciones pueden generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, mientras que el viento y la intensidad de la tormenta pueden favorecer la caída de ramas, árboles u otros objetos.

Por eso, aunque la lluvia parezca manejable desde casa, las condiciones pueden cambiar conforme avance la tarde, especialmente en las zonas donde se concentran las precipitaciones.

¿Qué recomienda Protección Civil por las lluvias en CDMX?

Y para evitar que una lluvia cualquiera termine convirtiéndose en un problema, las autoridades recomiendan llevar paraguas o impermeable, mantener limpias las coladeras y no tirar basura ni grasas al drenaje.

Si vas en automóvil, la indicación es conducir con precaución y evitar caminos donde haya encharcamientos o inundaciones; también es importante alejarse de árboles, cables, muros o espectaculares que pudieran representar algún riesgo.

Si estás en la calle cuando comienza una tormenta, tampoco intentes cruzar una zona donde el agua lleve corriente, mejor busca un sitio seguro y espera a que disminuya la intensidad.

¿Qué hacer si te toca la lluvia en la calle?

Si la lluvia te agarra fuera de casa, toca activar el modo supervivencia capitalino, pero sin jugarle al valiente; si vas caminando, busca un sitio seguro y evita colocarte debajo de árboles o estructuras que puedan representar un riesgo durante la tormenta.

Y si tienes que trasladarte, sal con tiempo de sobra, porque la lluvia puede complicar la circulación, provocar encharcamientos e inundaciones y hacer más lentos algunos traslados en el transporte público, así que, si vas a tomar el Metro, Metrobús o cualquier otro transporte, considera que el trayecto podría tardar más de lo habitual.

Si vas manejando, baja la velocidad, aumenta la distancia entre vehículos y presta atención a los encharcamientos; porque a veces llegar unos minutos tarde es muchísimo mejor que intentar ganarle la carrera a una corriente de agua.

Así que ya sabes: si tienes planes para este martes 6 de octubre, no guardes todavía el paraguas, revisa las condiciones antes de salir, calcula unos minutos extra para tu traslado y mantente atento a los avisos oficiales de Protección Civil.

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