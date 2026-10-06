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¡Caos vial! Filas kilométricas en Periférico por dos accidentes; alternativas viales

La mañana de este martes se registraron dos accidentes en Periférico lo que ha generado intenso tráfico en la zona, te recomendamos salir con tiempo.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Desde muy temprano se ha registrado lluvia al sur de la CDMX lo que ha provocado un poco de tráfico, además, se registraron dos accidentes que han generado filas kilométricas en Periférico.

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Accidentes en Periférico provocan caos vial

El primer accidente se registró en Periférico Sur a la altura de TV Azteca donde dos personas se encontraban tiradas en el asfalto mientras algunas personas los auxiliaban.

Por otro lado en Periférico Norte, el conductor de un camión dio vuelta a la izquierda y se impactó contra la barrera de contención en Periférico y Palmas en el bajopuente con dirección al Norte.

Ante ello, elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran en el lugar para atender la emergencia.

Alternativas viales por accidentes en Periférico

Para evitar el tráfico en Periférico Sur, algunas de las opciones son:

  • Carriles laterales
  • Avenida del Impan
  • Avenida San Fernando/Santa Úrsula
  • Avenida Insurgentes Sur

En el caso de Periférico Norte se recomienda:

  • Avenida Río San Joaquín
  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Ejército Nacional
  • Avenida Constituyentes

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