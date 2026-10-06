¡Caos vial! Filas kilométricas en Periférico por dos accidentes; alternativas viales

Desde muy temprano se ha registrado lluvia al sur de la CDMX lo que ha provocado un poco de tráfico, además, se registraron dos accidentes que han generado filas kilométricas en Periférico.

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Accidentes en Periférico provocan caos vial

El primer accidente se registró en Periférico Sur a la altura de TV Azteca donde dos personas se encontraban tiradas en el asfalto mientras algunas personas los auxiliaban.

Por otro lado en Periférico Norte, el conductor de un camión dio vuelta a la izquierda y se impactó contra la barrera de contención en Periférico y Palmas en el bajopuente con dirección al Norte.

Ante ello, elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran en el lugar para atender la emergencia.

#AlMomento 🚨 Servicios de emergencia se movilizan por un accidente en los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de la Picacho-Ajusco.



🚗 Se registra fuerte carga vehicular en la zona. Toma precauciones si circulas por el lugar



📹: Karen Ortega (@ortega__karen) pic.twitter.com/9gznzliErz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 6, 2026

Alternativas viales por accidentes en Periférico

Para evitar el tráfico en Periférico Sur, algunas de las opciones son:

Carriles laterales

Avenida del Impan

Avenida San Fernando/Santa Úrsula

Avenida Insurgentes Sur

En el caso de Periférico Norte se recomienda:

Avenida Río San Joaquín

Paseo de la Reforma

Avenida Ejército Nacional

Avenida Constituyentes

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