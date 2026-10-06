Este martes ocurrió un accidente en el estacionamiento de la plaza comercial, Galerías Coapa, luego de que un vehículo cayó desde el segundo piso.

Miembros de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) atendieron a la mujer que conducía la camioneta, la cual quedó con las llantas hacia arriba luego de una supuesta mala maniobra.

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Accidente en el estacionamiento de Galerías Coapa

Según los primeros reportes, la conductora del vehículo atravesó el barandal de protección del estacionamiento y tras esta situación, terminó volcada luego de caer desde el segundo piso.

Tras el incidente, los elementos de la PBI llegaron para auxiliar a la mujer, a quien le apoyaron para salir del vehículo. Posterior a ello, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron para valorar a la fémina, quien no resultó lesionada, aunque sí fue diagnosticada con una crisis nerviosa por el impacto.

Además, miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos también acudieron a Galerías Coapa para realizar las maniobras correspondientes y retirar la unidad luego del accidente.

#TarjetaInformativa | Oficiales de la @PBI_SSC de la #SSC de la #CiudadDeMéxico atendieron un reporte sobre un vehículo volcado al exterior de un centro comercial ubicado en la esquina de la Calzada del Hueso y Avenida Miramontes, en la alcaldía @TlalpanAl.



De acuerdo con los… pic.twitter.com/WGcUvpvPrf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 6, 2026

Exigen mayor protección en Galerías Coapa

En redes sociales se puede apreciar imágenes del vehículo volcado y con el barandal destruido tras el accidente. Hasta el momento, no hay registro de otros vehículos involucrados.

De momento, autoridades de la plaza comercial no se han pronunciado por el incidente ocurrido en el lugar. Además, se buscará determinar la causa del accidente y reforzar protocolos de seguridad.

Usuarios comenzaron a poner en duda los protocolos de seguridad de Galerías Coapa, ya que no es la primera vez que un incidente así ocurre. Piden garantizar mayor integridad en estos espacios.

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