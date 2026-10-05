Miles de autos descansan por el Hoy No Circula este 5 de octubre en CDMX y Edomex

Miles de conductores tendrán que dejar sus automóviles en su casa debido a las restricciones del Hoy No Circula que aplicarán este lunes 5 de octubre tanto en la Ciudad de Mexico (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).

La medida del Hoy No Circula busca reducir los agentes contaminantes en el aire del Valle de México, los cuales dañan gravemente la salud, sobre todo de las personas que padecen enfermedades respiratorias.

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¿Para que autos aplicará el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica para los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5y 6 y holograma 1 y 2.

Los vehículos con hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, además como los vehículos eléctricos e hídridos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 28 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/UJMFG1M4YU — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 28, 2026

¿Tu auto no puede circular? Así lo puedes sustituir

Si tu auto no puede circular hoy 5 de octubre no significa forzosamente que debas tomar un vehículo por aplicación sino hay otras alternativas que son más amigables con el medio ambiente, entre ellas la bicicleta, scooter eléctrico, Metro CDMX, Cablebús, Metrobús o Trolebús.

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