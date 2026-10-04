La calidad del aire hoy, domingo 4 de octubre de 2026, presenta condiciones favorables en prácticamente toda la Ciudad de México y varios municipios de la zona conurbada del Estado de México.

De acuerdo con el reporte horario Índice AIRE Y SALUD las estaciones de monitoreo reportan calidad del aire “Buena”, asociada a un nivel de riesgo bajo para la salud. El índice considera contaminantes como ozono (O₃), dióxido de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO) y partículas PM10 y PM2.5.

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11:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en la #CDMX y su zona conurbada #CalidadDelAire BUENA con un riesgo a la salud BAJO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) October 4, 2026

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

El reporte indica condiciones buenas en estaciones ubicadas en:

Tlalpan

Benito Juárez

Azcapotzalco

Coyoacàn

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

Vanustiano Carranza

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón

Iztapalapa

Tláhuac.

Entre los contaminantes monitoreados aparecen principalmente ozono y dióxido de nitrógeno, además de SO₂, CO, PM10 y PM2.5, dependiendo de la estación

Reporte horario de l #ÍndiceAIREYSALUD por alcaldías y municipios de la #CDMX y su zona conurbada.#SIMAT_CDMX pic.twitter.com/S4eUqWDgdf — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) October 4, 2026

¿Cómo está el aire en el Estado de México?

La tendencia también es favorable las estaciones ubicadas en Atizapán, Cuautitlán Izcali, Naucalpan, Nezahualcoyot, Ecatepec, Tlalnepantla, Tultitlán y Coacalco reportan calidad buena en

Calidad del aire hoy: ¿Se puede hacer ejercicio el aire libre?

Con un Índice AIRE Y SALUD en nivel “Bueno” y bajo riesgo, las recomendaciones oficiales permiten realizar actividades libre. La información puede cambiar durante el día, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones horarias de la autoridad ambiental.

Además, el reporte señala el un índice UV de 3, por lo que conviene tomar precauciones antes de exposición solar, por ahora, el panorama es favorable: ¿Aprovecharrás este domingo para realizar actividades del aire libre?

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