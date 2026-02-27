Ciclovías en CDMX con fallas que ponen en duda su funcionalidad

La construcción de la ciclovía de Tlalpan lleva un 95% de avance pero su funcionalidad ya esta comprometida pues cerca de la Clínica 7 del IMSS hay una base de taxis que sigue operando en el carril exclusivo.

Recientemente se dio a conocer el caso de una ciclista que intentó pedirle a un conductor que no invadiera la ciclovía y este la agredió.