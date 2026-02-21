Usuarios denuncian que sigue el mal servicio en el transporte de CDMX pese a aumento de tarifa

Si quieres realizar alguna denuncia por mal servicio en el transporte público de la capital puedes hacerlo a través de la página de atención ciudadana. De manera presencial mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) o vía telefónica llamando al 55-55-66-58-91.

Aunque hace algunos meses se aprobó el aumento en la tarifa de transporte público de la capital, muchos usuaurios han señalado que hay rutas que siguen brindando un mal servicio.