Usuarios denuncian que sigue el mal servicio en el transporte de CDMX pese a aumento de tarifa
Hace poco se aprobó el aumento en la tarifa del transporte público de la capital pero no se ven mejoras en el servicio.
Si quieres realizar alguna denuncia por mal servicio en el transporte público de la capital puedes hacerlo a través de la página de atención ciudadana. De manera presencial mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) o vía telefónica llamando al 55-55-66-58-91.
Aunque hace algunos meses se aprobó el aumento en la tarifa de transporte público de la capital, muchos usuaurios han señalado que hay rutas que siguen brindando un mal servicio.