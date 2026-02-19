CDMX enfrenta crisis de basura; aumentan los basureros clandestinos

El pasado 1 de enero entró en vigor una norma para a entrega de residuos clasificados en la CDMX; sin embargo, muchas personas han optado por dejar su basura en camellones o calles.

Los trabajadores encargados de la recolección de basura señalan que no hay disposición para realizar la tare de separación y complican la labor de quienes operan los camiones y los carritos recolectores.

Los espacios más afectados por basureros clandestinos son banquetas, camellones y áreas situadas debajo de los puentes viales.