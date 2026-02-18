inklusion.png Sitio accesible
Maestro de la UNAM repara computadoras y las regala a estudiantes

En la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un maestro repara computadoras.

Ciudad

Por: Itandehui Cervantes

Luis Alberto Vázquez desde el Taller de Cómputo General encabeza el Reciclatrón de Ciencias, un programa que recolecta, repara y entrega equipos de cómputo a alumnos de escasos recursos.

El proyecto nació durante la pandemia y al principio se atendió a estudiantes del Departamento de Matemáticas y se entregaron alrededor de 100 ordenadores. Con el regreso a clases presenciales la iniciativa no se detuvo y entre 2022 y 2025 se han entregado alrededor de 250 equipos a estudiantes de distintas facultades.

