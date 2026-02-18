Maestro de la UNAM repara computadoras y las regala a estudiantes
En la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un maestro repara computadoras.
Luis Alberto Vázquez desde el Taller de Cómputo General encabeza el Reciclatrón de Ciencias, un programa que recolecta, repara y entrega equipos de cómputo a alumnos de escasos recursos.
El proyecto nació durante la pandemia y al principio se atendió a estudiantes del Departamento de Matemáticas y se entregaron alrededor de 100 ordenadores. Con el regreso a clases presenciales la iniciativa no se detuvo y entre 2022 y 2025 se han entregado alrededor de 250 equipos a estudiantes de distintas facultades.