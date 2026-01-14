Riña entre policía de tránsito y hombre en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron la tarde del lunes 12 de enero sobre la calzada San Antonio Abad en la colonia Tránsito cuando personas se encontraban en la zona y solicitaron el apoyo del oficial porque un hombre molestaba a los transeúntes y gritaba a las mujeres.

El hombre reaccionó de forma agresiva y lanzó golpes contra el uniformado quien repelió la agresión y posteriormente detuvieron al sujeto.