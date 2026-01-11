Lago del Bosque de San Juan de Aragón en la CDMX se está secando
El agua ha disminuido considerablemente en algunas zonas del lago del Bosque de San Juan de Aragón; patos intentan nadar entre el lodo.
De acuerdo con las personas que recurrentemente van al Bosque de San Juan de Aragón, poco a poco comenzó a disminuir el nivel del agua, hasta que algunas de las zonas quedaron secas.
El nivel del agua comenzó a bajar desde marzo de 2023 y actualmente patos, garzas y pelícanos padecen la sequía del lago, lo que ya preocupa a los visitantes.