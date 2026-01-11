Lago del Bosque de San Juan de Aragón en la CDMX se está secando

De acuerdo con las personas que recurrentemente van al Bosque de San Juan de Aragón, poco a poco comenzó a disminuir el nivel del agua, hasta que algunas de las zonas quedaron secas.

El nivel del agua comenzó a bajar desde marzo de 2023 y actualmente patos, garzas y pelícanos padecen la sequía del lago, lo que ya preocupa a los visitantes.