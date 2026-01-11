inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Donald Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero" venezolano para Cuba

Capitalinos no se acostumbran a separar la basura pese a nueva medida; recolectores la regresan

Muchos habitantes de la Ciudad de México no se han acostumbrado a separar la basura como corresponde, lo que provocado que los recolectores no se las acepten.

Videos,
Ciudad

Por:  Adriana Pacheco

A pesar de que el 1 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo esquema de separación de basura, muchos capitalinos siguen sin cumplir la medida. Esto ha provocado que los recolectores no se las acepten y posteriormente la tiren en la calle.

La gente avienta a la calle desde desde basura orgánica hasta muebles, lo que ocasiona focos de infección. Algunas personas aseguran que poco a poco esta responsabilidad será más visible, pues siempre cuesta al principio.

Tags relacionados
CDMX