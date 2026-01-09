Explosión por acumulación de gas en departamento de Paseos de Taxqueña: Heridos, evacuados y daños
Fuerte explosión por acumulación de gas LP sacudió un departamento en Paseos de Taxqueña, al sur de CDMX, dejando 5 heridos y evacuando más de 2 mil personas.
- La explosión en el departamento de Paseos de Taxqueña, provocada por acumulación de gas LP en un tanque estacionario, ocurrió en la mañana del 9 de enero en la alcaldía Coyoacán, CDMX, afectando estructuralmente al edificio en Paseo de los Naranjos y causando daños en al menos 7 inmuebles aledaños, con onda expansiva captada por cámaras del C5
- Cinco personas resultaron lesionadas en la explosión de Paseos de Taxqueña, dos de ellas con quemaduras graves y trasladadas a hospitales; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX, encabezada por Myriam Urzúa, activó protocolos de emergencia inmediata junto a Bomberos CDMX y SSC
- Más de 2 mil 500 vecinos fueron evacuados preventivamente de 280 departamentos en la colonia Paseos de Taxqueña tras la explosión por gas, con daños en vehículos y fachadas; el Gobierno de CDMX, bajo instrucciones de Clara Brugada, ofrece apoyos para renta temporal y hospedaje a 25 familias afectadas
- La Brigada de Vigilancia Animal de la SSC resguardó 15 perros y gatos de las viviendas impactadas por la explosión en Paseos de Taxqueña, Coyoacán, mientras se realizan revisiones estructurales y apuntalamientos en el edificio origen, que presentó fallas en losas, trabes y columnas
- Vecinos de Paseos de Taxqueña reportaron olor a gas días previos a la explosión en el departamento de Coyoacán, CDMX; la Fiscalía capitalina investiga las causas, con un puesto de mando para atender reclamaciones por daños en inmuebles y autos, enfatizando la revisión de instalaciones de gas LP
- El edificio dañado en la explosión de Paseos de Taxqueña fue tapiado y rehabilitación estructural inicia pronto por la Comisión para la Reconstrucción de Vivienda CDMX, permitiendo el regreso gradual de evacuados a edificios aledaños tras evaluaciones de Protección Civil