Habrá corralón para quienes no respeten el Hoy No Circula en CDMX y Edomex; así aplica este 5 de junio

¡Evita multas! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer cómo aplicará el Hoy No Circula este jueves 5 de junio en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), destacando que algunos automovilistas no podrán transitar en un horario que va de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, que la CAMe publicó el calendario en el cual se determinaron los autos que no podrán transitar por este programa de movilidad, así como las multas que deberán pagar los conductores que hagan caso omiso al mismo.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Autos varados en Río Churubusco por inundaciones que dejaron las lluvias [VIDEO] Vehículos se encuentran atrapados en el bajo puente de Río Churubusco por las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este 5 de junio en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario publicado por la CAMe, el Hoy No Circula de este jueves 5 de junio aplica para todos los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Como bien se informó anteriormente, este programa de movilidad aplica de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, horario tras el cual todos los automóviles pueden circular sin complicaciones por la CDMX y el Edomex.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/sUIDCRMhzW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 1, 2025

Multa por el Hoy No Circula en CDMX

Para aquellas personas que hagan caso omiso al Hoy No Circula, es importante mencionar que la policía de tránsito está facultado en remitir al corralón al auto infractor. Será en estos depósitos que se deberá efectuar el pago de la multa que puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos mexicanos, esto dependiendo del caso del infractor.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Más allá de los autos con restricciones por el Hoy No Circula, vale la pena mencionar que aquellos que están exentos son los vehículos con holograma de verificación 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.