Hoy No Circula lunes 2 de junio: Si tu auto tiene estas placas tiene prohibido circular por las calles en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se aplica en la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios en el Estado de México (Edomex). Este programa fue implementado desde hace varios años por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para disminuir los niveles de contaminantes que se encuentran en la atmósfera y afectan la salud de la población.

Los automovilistas capitalinos y mexiquenses tienen que cumplir obligatoriamente con el calendario del Hoy No Circula, pues su incumplimiento amerita multas costosas e incluso el corralón. Te contamos cuáles son los carros que no circulan este lunes 2 de junio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué terminación de placa no circula hoy 2 de junio?

El programa Hoy No Circula tiene el propósito de restaurar el equilibrio ecológico en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. Por esta razón, es indispensable que si vas a salir, verifiques el calendario del CAMe, para que no incumplas con este programa.

El CAMe implementó el programa Hoy No Circula, según el cual, las placas y el engomado que no pueden circular por las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex el lunes 2 de junio son los siguientes:



Engomado amarillo

Holograma 1 y 2

Terminación de placas 5 y 6

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/sUIDCRMhzW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 1, 2025

¿Dónde ver el hoy no circula?

El CAMe es el organismo que planea la ejecución y calendario del programa Hoy No Circula; por esta razón, si quieres conocer la calidad del aire en la CDMX o en el Edomex; así como, el calendario del Hoy No Circula puedes entrar al sitio web de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para seguir los comunicados o puedes seguir a adn40, donde te mantenemos al tanto cuando se active el Doble Hoy No Circula por causa de la contaminación.

Autos que se salvan del Hoy No Circula

De acuerdo con el programa Hoy No Circula existen algunos autos que quedan exentos de este calendario. Los autos que pueden circular diariamente, de acuerdo con la CAMe son:

Los autos híbridos y los eléctricos, ya que no contaminan al nivel de los otros vehículos tradicionales de motor.

Recuerda que el programa Hoy No Circula se mantiene activo desde las 5:00 am y hasta las 22:00 horas, tanto en la CDMX como en el Edomex.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.