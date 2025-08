Inicia agosto con el Metro CDMX colapsado; retrasos de hasta 10 minutos en Línea 8 y más afectaciones hoy

Inicia agosto 2025 con un transporte público complicado para los habitantes de la Ciudad de México (CDMX). Hoy viernes 1 de agosto, el Metro presenta retrasos significativos y aglomeraciones en varias líneas que afectan la movilidad diaria de millones de usuarios. Consulta aquí la información más relevante para tu trayecto. ¡No llegues tarde al trabajo!

Sin duda alguna las lluvias de las últimas semanas en la capital han complicado la situación en la capital, intensificando los ya frecuentes problemas de tráfico y saturación en el transporte público. Por ejemplo, anoche se desbordó el río San Buenaventura, en la Glorieta de Vaqueritos, ubicada sobre Periférico, generando un caos vial.

¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy 1 de agosto 2025?

Los trenes en algunas estaciones permanecen detenidos, lo que eleva las demoras y afecta directamente el servicio en horas pico. En la Línea 8, los usuarios reportan tiempos de espera prolongados.

Al corte de las 7:00 AM el Metro CDMX reporta:



Línea 1 (rosa): Tiempo de espera aproximado de 5 minutos

Línea 2 (azul): Tiempo de espera aproximado de 5 minutos

Línea 3 (verde): Tiempo de espera aproximado de 6 minutos

Línea 4: Tiempo de espera aproximado de 4 minutos

Línea 5 (amarilla): Tiempo de espera aproximado de 5 minutos

Línea 6 (roja): Tiempo de espera aproximado de 6 minutos

Línea 7 (naranja): Tiempo de espera aproximado de 5 minutos

Línea 8: Tiempo de espera aproximado de 7 minutos

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/PhQhAzdOZi — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 1, 2025

"¿Qué pasa en la Línea 8 que va súper lenta?”, Más de 7 minutos y no pasa el metro en L8. No está lloviendo”, ¿Por qué no mandan más trenes en la Línea 8 ?”, “En la Línea 8 son 10 minutos de espera, con direccion a Garibaldi”, “Línea 8 es un caos total"; se lee en la cuenta de X del Metro CDMX.

Las condiciones climáticas adversas resultan en un inicio de mes complicado para el Metro CDMX, que atiende a más de 4.5 millones de usuarios diarios.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía prever tiempos adicionales en sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales en redes sociales para consultar reportes en tiempo real y posibles vías alternas.

Asimismo, puedes consultar el estado del servicio del Metro de la CDMX hoy en tiempo real a través de este enlace .

