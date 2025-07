Hoy No Circula CDMX y Edomex; restricciones vehiculares para el jueves 3 de julio de 2025

El Hoy No Circula aplicará de forma normal en municipios del Estado de México (Edomex), así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), este jueves 3 de julio 2025, pues la Comisión Ambiental de la Megaópolis (CAMe) no decretó contingencia ambiental.

La medida, impulsada por temas ambientales, busca reducir la contaminación y el tráfico vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué autos no circulan este jueves 3 de julio de 2025?

Este jueves 3 de julio de 2025, el programa Hoy No Circula aplicará en la Ciudad de México y el Estado de México para los vehículos con las siguientes características:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

¿A partir de qué hora aplica el Hoy No Circula?

Estos vehículos deberán permanecer fuera de circulación desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

El programa Hoy No Circula, que opera desde 1989, busca disminuir los niveles de contaminación a través de restricciones diarias basadas en el color del engomado, el último dígito de la placa y el holograma de verificación vehicular.

¿Qué autos circulan este jueves 3 de julio de 2025?

Todos los autos que tengan engomado de color rojo, azul, rosa y amarillo

Autos eléctricos e híbridos o los vehículos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento

Todos los vehículos que porten el holograma “00" o “0"

El programa de restricción vehicular, conocido como Hoy No Circula, no se aplica a vehículos con placas especiales, como las de discapacidad, emergencia y servicios fúnebres, así como al transporte público.

Costo de las multas por incumplir el Hoy No Circula

No respetar las restricciones del Hoy No Circula puede resultar en una multa de entre 20 y 30 UMAs (Unidades de Medida y Actualización). Tomando en cuenta el valor actual de la UMA en 2025, que es de 113.14 pesos, las sanciones oscilan entre 2,262 y 3,394 pesos. Además del costo económico, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo cual implica más gastos y pérdida de tiempo.

