Hoy No Circula sabatino para el 10 de mayo 2025

¿Vas a salir este 10 de mayo para celebrar el Día de las Madres? Este sábado 10 de mayo de 2025, el programa Hoy No Circula implementará restricciones vehiculares en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Eastado de México (Edomex), con el objetivo de reducir los niveles de contaminación atmosférica y proteger la salud pública.

Cabe destacar que el horario de restricción es de 5:00 de la mañana a 22:00 horas; checa los detalles y evita multas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué vehículos no podrán circular este sábado?

Restricciones para el 10 de mayo de 2025



No podrán circular los vehículos con holograma 1 que tengan placas con terminación par (0, 2, 4, 6 y 8)

Tampoco podrán circular los vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de su placa

La restricción incluye también a los autos foráneos

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula sabatino?

Vehículos con holograma doble cero y cero

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos de transporte de pasajeros

Autos con placas de vehículos antiguos o clásicos

Camiones, tractores y maquinarias para construcción

Motocicletas

Vehículos con pase turístico vigente o permiso especial otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente

¿Hay Doble Hoy No Circula hoy 10 de mayo 2025?

Aunque en días recientes se ha reportado mala calidad del aire en el Valle de México, hasta el momento la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido un aviso oficial para activar la Contingencia Ambiental ni el Doble Hoy No Circula para este sábado 10 de mayo. Sin embargo, se recomienda a la población estar atenta a posibles actualizaciones.

¿Qué pasa con el programa Hoy No Circula los domingos?

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a sábado, por lo que los domingos no hay restricciones de circulación. Esto quiere decir que puedes manejar libremente por la CDMX y el Estado de México durante todo el domingo, hasta las 5:00 a.m. del lunes, cuando vuelven a aplicarse las limitaciones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.