No mejora la calidad del aire y mantienen Fase 1 de contingencia ambiental; así aplica el Doble Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer hoy miércoles 19 de marzo de 2025 que la Fase 1 de contingencia ambiental se mantiene.

De acuerdo con la CAMe, la calidad del aire en el Valle de México no mejoró por lo que se mantendrá la Fase 1 de contingencia ambiental.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas para la dispersión de contaminantes y hay un estancamiento y formación de ozono cuyos valores más altos provocarán de Mala a Muy Mala calidad del aire.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?

Los autos que no pueden circular por la Fase 1 de contingencia ambiental son:

La contingencia ambiental en el Valle de México se divide en tres:



La precontingencia ambiental ocurre cuando la concentración de contaminantes atmosféricos alcanza niveles dañinos para la salud de los sectores más vulnerables.

La Fase 1 se activa cuando se llega a un valor mayor a 150 puntos en el índice de calidad del aire y la Fase 2 cuando se alcanza un valor mayor a 200 puntos.