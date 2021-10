Qué pasa cuando el viento solar golpea la magnetósfera de la Tierra

Aunque durante mucho tiempo se tuvo la creencia de que cuando las partículas golpean la magnetósfera de la Tierra, los bordes de esta producían una serie de ondas de energía que debían ondular en la dirección del viento solar, nuevos descubrimientos sugieren que ocurre todo lo contrario.

De acuerdo a las investigaciones, las tormentas de energía se detienen y no comienzan a ondular en dirección de las partículas liberadas por el Sol, como se había sugerido previamente.

¿La magnetósfera de la Tierra frena el viento solar?

Después de años de observación, un grupo de investigadores liderado por Martin Archer, un físico espacial de la universidad del Imperial College of London, señaló en un estudio que las ondas generadas se quedan quietas.

de la corona solar), que colisiona directamente con la magnetósfera. Al energizar los electrones y iones en esa capa, se elevan la temperaturas drásticamente, y se manifiesta en las auroras.

La magnetósfera es un escudo y nos protege en la superficie del planeta Tierra 3/4 pic.twitter.com/VOevJbBZR2 — Ada Monzón (@adamonzon) March 20, 2021

En 2019, el equipo de científicos llegó a la conclusión que el borde de la magnetósfera, llamado “magnetopausa”, se comporta como la cubierta de un tambor, es decir, si a esta se le golpea con un pulso del viento solar, las ondas magnetosónicas, se propagan hacia los polos, y se reflejan de nuevo hacia la fuente.

Tras hacer uso de datos de la misión THEMIS de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA ), descubrieron que, además de que estas ondas magnetosónicas rebotan, pueden hacerlo desplazándose en contra de la dirección del viento solar.

De acuerdo con los modelos realizados por el equipo del Imperial College of London, las dos fuerzas pueden llegar a un punto muerto, ya que el empuje del viento solar anula el de la ola, es decir, se aplica mucha energía, pero nada avanza.

Según lo descubierto en la investigación, estas ondas estacionarias pueden permanecer más tiempo que las que viajan con el viento solar, lo que significa que no solo permitiría el incremento en la aceleración de partículas en el espacio, sino que también podrían provocar impactos en regiones como los cinturones de radiación de nuestro planeta Tierra, la aurora o la ionosfera.

¿Qué es la magnetósfera?

De acuerdo con la NASA la magnetósfera de la Tierra es una capa formada por la interacción del magnetismo terrestre y el viento solar. Este tipo de “escudo permeable” es una protección que se encuentra a 500 kilómetros de altitud, por encima de la ionósfera.

Incluso los expertos creen que de no ser por esta capa, la vida en la Tierra no sería posible; pues entre sus funciones destaca proteger al planeta de la radiación solar y rayos cósmicos, además de desviar particular cargas hacia los polos magnéticos, causando a su paso las auroras australes y boreales.

Aunque no todos los planetas del sistema solar tiene una protección similar, su comportamiento es el mismo, pues dentro de la investigación del equipo de Archer, que por cierto estuvo publicada en la revista Nature, los científicos revelaron que el viento solar también puede detenerse en las magnetósfera de otros planetas e incluso en las periferias de los agujeros negros.

Em parte está certo. As auroras são visíveis por causa da atmosfera, mas são fenômenos provocados pelo encontro de partículas de alta energia com a magnetosfera de um corpo celeste. Fluem em torno da magnetosfera e precipitam-se sobre os polos, chocando-se com a atmosfera. pic.twitter.com/qerd4J25QP — Warlei Alves (@warlei_alves) October 3, 2021

La noticia por todos los medios. Descarga nuestra app

deps