Estudio revela una vez por todas si se puede comer el jamón con “baba” o no

Finalmente un estudio nacional revela si se puede comer el jamón con baba o es mejor tirarlo a la basura. Según el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), ver al jamón con un líquido blanquecino o “baboso” indica la presencia de bacterias. El informe a cargo de Juan Pedro Camou Arriola, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), reveló que esos seres microscópicos son conocidos como “bacterias acidolácticas”, y “nacen” a raíz de la humedad del paquete de todo embutido o producto cárnico.

¿Se puede comer el jamón con “baba”?

La realidad de las bacterias del ácido láctico es que son benignas, y se parecen a los lactobacilos, los cuales se pueden encontrar en alimentos fermentados como el yogur, el queso, el chucrut, la kombucha, el kimchi, el miso, el kéfir y los encurtidos. Si bien, en concentraciones bajas no son dañinas para nuestra salud, esta viscosidad producen un mal olor y matices ácidos en el jamón.

Otra verdad sobre este tipo de bacterias dentro de los paquetes de embutidos es que son una capa de protección a otro tipo de bacterias patógenas que causan enfermedades estomacales. Aquí es donde pudren el alimento y causan los olores putrefactos. Entonces, en resumen, no es recomendable comer el jamón si se tiene dicha viscocidad, porque no se sabe qué tipo de bacterias hayan crecido en el embutido.

Una opción para quienes no deseen desperdiciar el jamón, es lavarlo con agua, esto hará que el mal olor y el sabor desaparezcan. El estudio recalca que “lo más probable es que no le cause ningún daño”, pues este tipo de bacterias acido lácticas son las que se utilizan comercialmente para fermentar productos alimenticios como el salami, yogur y quesos madurados, entre otros.

En caso de que no desaparezca el aroma a podrido, el estudio enfatiza que no se debe de consumir, pues los riesgos de contraer una infección gastrointestinal son mayores.

¿Cómo hacer que el jamón dure más?

El investigador señaló que para que el jamón dure más, se deben de mantener bajo temperaturas de entre 0 y 2 grados centígrados, pues cuando se expone a temperaturas superiores a los 4 grados centígrados, el embutido desprende agua y se acelera el proceso de descomposición. Su tiempo de vida es de 45 a 60 días desde que son producidos, pero si se exponen al calor, se acorta el tiempo útil de vida.

En caso de utilizar el jamón en sándwiches, Juan Pedro Camou Arriola recomienda refrigerarlos o por lo menos resguardados en empaques térmicos que conserven el frio hasta el momento de comerlos.

