La Luna se encoge y registra teremotos lunares, según estudio

Un estudio publicado en la revista Planetary Science Journal reveló que los temblores lunares, provocados porque se encoge la Luna podrían provocar retrasos en las investigaciones para conocer el satélite natural.

Sí, así como lo escuchaste, como si se tratara de una película de ciencia ficción, la Luna se está encogiendo, y registra terremotos lunares.

Todos los días, la Luna se muestra tranquila, en calma, inclusive es asociada como un símbolo de relajación por los seres humanos, sin embargo, su interior no es del todo pacífico. Y es que a medida de que su núcleo se enfría, se contrae gradualmente, lo que deriva en movimientos telúricos.

De acuerdo con el estudio “Tectonics and Seismicity of the Lunar South Polar Region”, traducido como “Tectónica y sismicidad de la región polar sur lunar” , la Luna alberga calor interno que se filtra de manera lenta hacia el espacio. Cuando su núcleo se enfría, el satélite se contrae de manera gradual, lo que provoca que se creen “arrugas” en la superficie, que derivan en terremotos lunares.

¿Cuánto se ha encogido la Luna?

Las estimaciones sugieren que en los últimos cientos de millones de años, la circunferencia se ha reducido alrededor de unos 150 pies, es decir 45.72 metros.

Dichos terremotos lunares podrían convertirse en un problema para los vuelos tripulados , pues los astronautas podían estar en peligro de que se registre un sismo y claramente, ayudarlos sería casi imposible.

Para entender mejor los terremotos en la Luna, los científicos utilizaron datos cartográficos del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA.

No obstante, de acuerdo con los investigadores, este hecho no es motivo de alarma mundial, pues aunque sí se pueden sentir en la superficie lunar, no representa problemas para la Tierra y deberán pasar miles de años para que el encogimiento del satélite pueda ser un grave problema.

“Esto no es para alarmar a nadie y ciertamente no para desalentar la exploración”, dijo Thomas R. Watters durante una entrevista a CNN, pero sí recalcó que esto significa que la Luna no es un lugar benigno donde no sucede absolutamente nada.

