Marte y la Luna cerrarán el 2021 con un ‘beso’, así se podrá ver

El 2021 llega a su fin con uno de los fenómenos astronómicos más sorprendentes del año, el cual también recibirá 2022. Se trata de ‘El beso entre la Luna y Marte’, una conjunción usual entre estos cuerpos celestes.

Este fenómeno es popularmente conocido por la cercanía entre la Luna y Marte, lo que parece, pero se trata de una conjunción, lo cual también pasa entre otros planetas.

‘EL Beso entre la Luna y Marte’ se podrá apreciar durante la noche del próximo 31 de diciembre y la mañana del primero de enero de 2022.

A diferencia de otros fenómenos astronómicos , para ‘El beso de la Luna y Marte’ no se necesitará un ambiente en completa oscuridad, pues se podrá ver sin necesidad de esperar a que este muy entrada la noche.

Expertos aseguran que para poder apreciar este fenómeno basta con voltear a ver el cielo después de 45 minutos del atardecer.

Otra buena noticia es que para apreciar El beso entre la Luna y Marte basta con mirar hacia arriba ya que será visible en todo el planeta Tierra.

Algunos fenómenos astronómicos para 2022

Durante el primer mes de 2022 hay algunos fenómenos astronómicos programados que no precisamente se trata de la conjunción o el beso entre Marte y la Luna, si no otros que no te debes de perder.

7 de enero: Mercurio alcanza su mayor alargamiento hacia el este del Sol en su aparición nocturna actual. El planeta más interno brillará intensamente con una magnitud de -0,6 y alcanzará su mayor altitud en el cielo de la tarde el 11 de enero.



10 de enero: un cohete SpaceX Falcon 9 lanzará la misión de viaje compartido Transporter 3 con varios satélites pequeños para clientes gubernamentales y de la industria. Se despegará del Space Launch Complex 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

15 de enero: el Rocket 3.3 de Astra lanzará la misión de demostración de tecnología S4 Crossover desde el puerto espacial del Pacífico en la isla Kodiak, Alaska.

17 de enero: la luna llena de enero, conocida como Wolf Moon se podrá apreciar en varias partes del mundo.

