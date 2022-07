El fin del mundo podría ser pronto, concluye Universidad de Princeton

¿Cuándo es el fin del mundo? Es quizás un de las preguntas más recurrentes que intriga a la población y quizás ya se tenga la respuesta a esa cuestionante.

Un nuevo estudio realizado por tres científicos de la Universidad de Princeton y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences plantea que esta expansión podría terminar “sorprendentemente pronto”.

La cercanía a la cual se refieren es de 65 millones de años, aunque podría parecer mucho tiempo de acuerdo a los científicos es extremadamente breve en comparación a la duración del Universo.

El nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica, precisó Paul Steinhardt, coautor de esa teoría y director del Centro de Ciencias Teóricas en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey en el sitio especializado WordsSideKick.com.

El núcleo de esta teoría es que después de casi 14 mil millones de años de crecimiento, el espacio podría comenzar a reducirse, lo cual supondría su final.

Dentro de esta teoría existe un concepto llamado “energía oscura”, el cual se trataría de una entidad invisible que parece funcionar en contra de la gravedad empujando a los objetos más masivos del universo más lejos en lugar de unirlos. Esto explicaría la acción de contracción del Universo y no su expansión y así, desencadenar el fin.

¿Cómo será el fin del universo?

Existe una línea de pensamiento que refuta que sería un proceso suave y pausado, si no que se tratará de una explosión como si fueran fuegos artificiales. El físico Matt Caplan de la Universidad de Illinois afirmó que este apagado sucedería de manera espectacular, a raíz de desechos estelares llamados enanas negras.

