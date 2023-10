Deberían ser eternos: Las 5 razas de perros que viven más tiempo

No hay manera en la que los amantes de los perros no deseen que sus compañeros peludos duren toda una vida, pero, aunque no pueda ser posible, existen algunas razas que tienden a vivir mucho más tiempo que el resto.

La ciencia ha determinado algunos factores que influyen en la longevidad de los canes, como el tamaño, el peso y la forma del cráneo. Los perros de proporciones más pequeñas, más ligeras y con cráneos alargados tienden a vivir más que los grandes, pesados y con cráneos anchos. Este es el ranking de las cinco razas que tienen una mayor esperanza de vida, según Experto Animal.

5. Dachshund o teckel

El dachshund, también conocido como teckel o perro salchicha, es una raza originaria de Alemania que se caracteriza por su cuerpo alargado y sus patas cortas. Su nombre significa “perro tejón” en alemán, ya que se usaban para cazar a estos animales. Los dachshunds pueden tener el pelo corto, largo o duro, y su color puede variar desde el negro al rojo. Son perros inteligentes, curiosos y leales, pero también pueden ser tercos y ladradores. Su esperanza de vida media es de unos 13 a 17 años.

Aun con una larga esperanza de vida los perros salchichas pueden sufrir lesiones en la columna vertebral y daños en los discos intervertebrales.

4. Rat terrier

El rat terrier es una raza estadounidense que se originó a finales del siglo XIX como perro de granja y cazador de roedores. Su tamaño puede ir desde los 3 a los 12 kilos, y su pelo es corto y liso, de color blanco con manchas negras, marrones o tricolores. Son perros activos, ágiles y valientes, que necesitan hacer mucho ejercicio y estimulación mental. También son cariñosos, sociables y divertidos con sus dueños. Su esperanza de vida media es 15 a 16 años y 18 años con los cuidados pertinentes.

3. Border collie

Esta raza británica que se originó como perro pastor en la frontera entre Escocia e Inglaterra. Su tamaño puede ir desde los 12 a los 20 kilos, y su pelo puede ser largo o medio, de color negro con blanco, tricolor o merle. Los border collie son perros muy inteligentes, obedientes y trabajadores, considerados los mejores para el adiestramiento y el agility. También son afectuosos, leales y protectores con su familia, pero requieren mucha atención y actividad física. Su esperanza de vida media es de 14 a 17 años.

2. Shiba Inu

Así es, la misma raza que el famoso perro Doge. El shiba inu es una raza japonesa que se originó como perro de caza en las montañas del país asiático. Su tamaño es de unos 10 kilos, y su pelo es corto y denso, de color rojo, negro o sésamo. Son perros independientes, orgullosos y reservados, que no suelen mostrar mucho afecto ni obedecer fácilmente. Sin embargo, también son fieles, limpios y tranquilos, ideales para la vida urbana. Su esperanza de vida media es de 15 a 18 años con los cuidados pertinentes.

1. Chihuahua

Esta raza mexicana se originó como un perro sagrado de los toltecas y los aztecas. Su tamaño es el más pequeño del mundo, ya que no suele superar los 3 kilos ni los 20 centímetros de altura. Su pelo puede ser corto o largo, de cualquier color o combinación. Son perros vivaces, alertas y valientes, que no se dejan intimidar por su tamaño. También son muy apegados a sus dueños, a los que les gusta acompañar a todas partes. Su esperanza de vida media es de unos 18 años, pero pueden llegar a los 20 años sin problema.

Hay algunas razas que pueden acompañarte durante mucho tiempo si decides adoptar un perro. Sin embargo, recuerda que la longevidad no depende solo de la genética, sino también del cuidado que le brindes a tu mascota: una alimentación adecuada, una higiene regular, una atención veterinaria preventiva y mucho amor son fundamentales para que tu perro sea feliz y saludable.

