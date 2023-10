Estas son las 2 razas de perros que no los veterinarios nunca tendrían

Los perros, sin importar su raza, son criaturas innegablemente adorables. Sin embargo, no todas las razas son adecuadas para todos los dueños, ni todos los dueños son adecuados para todas las razas. Algunas de ellas requieren de cuidados especiales, tanto por su salud como por su comportamiento , lo que pueden resultar en grandes gastos económicos y una esperanza de vida de menor calidad a comparación de otras.

Existen más de 354 razas de perros en todo el mundo, según la Federación Cinológica Internacional. Pero el cuidado de algunas de ellas es sumamente delicado y muy complicado. Esto debido a diversos factores genéticos o predisposiciones naturales que no coinciden con el tipo de ambiente a los que deberían exponerse.

De acuerdo con un video publicado a través de la plataforma TikTok, la usuaria Aletzia Viveros les preguntó a sus compañeros veterinarios cuál raza de perro “nunca tendrían”, a lo que todos respondieron bulldog inglés o francés y perros de la raza Husky. Pero ¿cuál es el motivo?

Según Viveros, los bulldogs “casi siempre” necesitan al menos una cirugía en su vida. Esto debido a que tienen dificultades para respirar, no pueden parir naturalmente y padecen de muchas enfermedades congénitas como estenosis pilórica, alergias, problemas de columna y ojos. Además de que corren un alto riesgo frente a los golpes de calor por el alza en las temperaturas.

Los bulldogs son perros muy populares por su aspecto simpático y cariñoso. Sin embargo, detrás de esa apariencia se esconden muchos problemas de salud que pueden afectar gravemente a su calidad de vida. Estos problemas se deben a la selección artificial que se ha hecho de esta raza para conseguir un aspecto determinado, lo que ha provocado una serie de defectos genéticos.

Entre los problemas más comunes que sufren los bulldogs se encuentran:

- Dificultad para respirar: Los bulldogs tienen un hocico muy corto y achatado, lo que les impide respirar bien. Esto les causa ronquidos, jadeos, intolerancia al ejercicio y al calor, y riesgo de asfixia. Además, pueden padecer el síndrome braquicefálico, que consiste en una obstrucción parcial de las vías respiratorias superiores por el exceso de tejido blando. Este síndrome puede requerir una cirugía para corregirlo.

- Imposibilidad de parir naturalmente: Los bulldogs tienen una cabeza muy grande en proporción a su cuerpo, lo que les impide pasar por el canal del parto de la madre. Por eso, casi todos los nacimientos de esta raza se hacen por cesárea, lo que supone un riesgo para la madre y los cachorros, además de un coste económico elevado.

- Enfermedades congénitas: Los bulldogs son propensos a sufrir diversas enfermedades hereditarias que afectan a sus órganos internos, como la estenosis pilórica (estrechamiento del estómago), la displasia renal (malformación de los riñones), la cardiopatía congénita (defecto del corazón) o la hipotiroidismo (falta de hormonas tiroideas). Estas enfermedades pueden causar síntomas como vómitos, diarrea, pérdida de peso, debilidad, letargo o problemas cardíacos.

- Alergias: Los bulldogs tienen una piel muy sensible y propensa a las alergias, tanto alimentarias como ambientales. Esto les provoca picor, enrojecimiento, inflamación e infecciones en la piel, especialmente en los pliegues faciales y corporales. Para evitarlo, se debe mantener una buena higiene y usar productos específicos para su piel.

- Problemas de columna y ojos: Los bulldogs tienen una columna vertebral muy corta y curvada, lo que les puede causar dolor y problemas neurológicos. También tienen unos ojos muy saltones y expuestos, lo que les hace vulnerables a las lesiones oculares como las úlceras corneales o el prolapso del globo ocular.

Los huskies, la otra raza no recomendada por los veterinarios.

Originarios de Siberia, los huskies son perros muy majestuosos . Suelen ser muy inteligentes, activos y sociables, pero también muy independientes y difíciles de educar. Requieren de mucho ejercicio físico y mental para estar equilibrados y felices. Pero las dificultades radican sobre algunos problemas de salud específicos de su raza, como:

- Problemas oculares: Los huskies pueden padecer diversas enfermedades que afectan a sus ojos, como el glaucoma (aumento de la presión intraocular), la catarata (opacidad del cristalino), la atrofia progresiva de retina (degeneración de la retina) o el entropión (inversión del párpado). Estas enfermedades pueden causar ceguera o pérdida de visión parcial, y pueden requerir tratamiento médico o quirúrgico.

- Problemas en la piel: También pueden sufrir problemas relacionados, tales como la dermatitis nasal, deficiencias de zinc e hipotiroidismo, que provoca la caída de pelo.

Estas dos razas de perros tienden a tener muchos problemas de salud que pueden afectar a su bienestar y a su esperanza de vida. Por eso, los veterinarios no las adoptarían ni las recomendarían a personas que no puedan ofrecerles los cuidados adecuados. Si quieres tener un perro, lo mejor es que elijas una raza que se adapte a tu estilo de vida y a tus posibilidades, o que adoptes un perro mestizo que no tenga tantos problemas genéticos. Así podrás disfrutar de tu compañero peludo sin tantas complicaciones.

