5 juguetes que no deberías darle a tu perro

Por más inofensivos que parezcan, algunos de los juguetes más comunes para tu perro podrían resultar dañinos o perjudiciales. No hay mejor manera de ofrecerle una mejor calidad de vida a tu mejor amigo que al estimular su actividad física de la manera más divertida posible. Sin embargo, debemos cuidar cualquier detalle respecto a los artículos que suele manipular, pues sus materiales o su uso pueden alterar la salud del can. Estos son los 5 juguetes que debes evitar a toda costa si quieres proteger su bienestar.

1.- Peluches y muñecos

A muchos perros les encanta morder y destrozar estos juguetes, pero esto puede tener consecuencias graves. El relleno de los peluches y muñecos puede ser tóxico o indigesto para ellos, especialmente si se trata de bolitas de porexpan. Además, el riesgo de tragar pedazos de tela o hilo es alto, lo que puede provocar obstrucciones intestinales, perforaciones o infecciones.

2.- Juguetes de tiro hechos de cuerda

Estos juguetes son muy populares para jugar con los perros, pero también pueden ser muy peligrosos. Al morder la cuerda, el perro puede ingerir hebras que se queden enganchadas en sus dientes o en su lengua. Estas hebras pueden dañar su tránsito intestinal o incluso quedarse atrapadas en el intestino y causar vómitos, diarreas, dolor abdominal o malestar general.

3.- Discos voladores o frisbees

Aunque son muy divertidos para los perros, hay que tener cuidado con el material del que están hechos estos juguetes. Los discos voladores o frisbees deben ser preferiblemente de goma, para evitar que el perro pueda lastimarse la boca o los dientes si se trata de un material muy duro. Los discos de plástico o metal pueden causar heridas, sangrados, infecciones o fracturas dentales.

4.- Pelotas de tenis o golf

Estas pelotas son muy comunes y fáciles de encontrar, pero no son adecuadas para los perros. Ambas están hechas de fibra de vidrio y este material provoca un desgaste considerable en la dentadura de los perros. Además, las pelotas de tenis o golf pueden romperse con facilidad y el perro puede tragar trozos que le produzcan asfixia o problemas digestivos.

5.- Objetos muy pequeños

Ya sean pelotas, muñecos, objetos de plástico, son riesgosos pues el can podría asfixiarse al intentar manipularlos con su hocico, según Experto Animal . En caso de no atragantarse con ellos, podría ingerirlos y provocarle un problema de salud grave. Los objetos muy pequeños pueden pasar inadvertidos para nosotros, pero no para los perros, que tienen una gran curiosidad. Por eso, hay que vigilar siempre lo que hay a su alcance y retirar cualquier cosa que pueda ser peligrosa para ellos.

Por otro lado, puedes optar por juguetes que estimulen la mente del perro y le ayuden a resolver problemas como puzzles, laberintos o bolas dispensadoras. De igual manera juguetes mordedores hechos de goma o carnaza. También debes revisar periódicamente el estado de los juguetes y desechar aquellos que estén rotos, desgastados o sucios. Pero recuerda que ningún juguete sustituye la atención y el cariño que tu perro necesita.

