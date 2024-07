¡Cuida tu celular! Este es el riesgo de dejar el bluetooth prendido

El bluetooth se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas del celular en la vida diaria. Muchas personas lo utilizan todos los días para conectar su dispositivo con audífonos, con pantallas o con cualquier otro aparato. Sin embargo, también hay que considerar algunos riesgos que podría implicar.

Recuerda que un celular contiene gran parte de la información personal del usuario, por lo que hay que ser muy estrictos en cuanto a quién podrá conectarse vía bluetooth . De igual manera, no hay que dejar esta herramienta encendida más tiempo del que sea necesario.

¿Cómo funciona el bluetooth?

Se trata de un sistema de comunicación sin cables que hace posible el intercambio de información entre dispositivos que se encuentren cerca. Utiliza señales de radio de corto alcance para establecer enlaces y puede conectar celulares, computadoras, audífonos, bocinas, impresoras y más aparatos. Inclusive hay lavadoras se conectan al celular vía bluetooth.

Se trata de una herramienta muy útil que ‘facilita’ algunos trabajos y que da la comodidad de no utilizar cables. Sin embargo, eso también significa que hay que tener cuidado de no conectar con dispositivos no deseados al celular .

¿Por qué debes pagar el bluetooth del celular cuando no lo usas?

Inseguridad. Existe la posibilidad de que, al dejar el bluetooth encendido, le abras la puerta a las personas que roban información y que solo quieren acceder a datos personales para realizar fraudes.

Algunos incluso utilizan esta herramienta para el hackeo de celulares y eso les daría acceso a la ubicación del usuario en cuestión. Es por eso que, además de tener el bluetooth apagado cuando no lo utilizas, es importante tener una configuración en la que solo puedas conectar con otros dispositivos de confianza.

Cuidar la batería del celular . Este es otro aspecto importante, ya que mantener apagado el bluetooth ayudará a que te dure más la batería, considerando que al no utilizarlo, solo dejas el celular trabajando aunque esté en reposo, lo que representa un desgaste.

