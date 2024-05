Esta es aplicación que te indica cuándo deberías ir al baño en el cine

Usualmente cuando uno va al cine tiende a ir al baño antes de iniciar la función, sin embargo, existen momentos en que no podemos evitar no querer ir y cuando regresamos nos hemos perdido la parte más importante de la película o incluso no llegamos a entenderla del todo.

Las aplicaciones se han vuelto algo necesario para solucionar nuestra vida y ahora incluso nos pueden ayudar a notificarnos del mejor momento en que podemos ir al baño en el cine y así evitando molestar a nuestra pareja para que nos cuente de que nos perdimos de la cinta.

¿Cuál es la app que te indica cuando ir al cine?

La aplicación Run Pee te notifica cuál es el mejor momento para levantarte e ir al baño, sin tener que perderte el momento más importante de la trama. Así es como tu seleccionas la película que entrarás a ver y en cuanto inicie el filme empezará un temporizador que notificará cuándo es el mejor momento para ir al baño.

La app te avisa en qué minuto del filme estás y te avisa de cuánto tiempo dispones de ir al baño e incluso en películas largas es capaz de decirte lo que está pasando en esos minutos en lo que fuiste al sanitario. Esta aplicación es completamente gratuita.

Run Pee está disponible para descargar a través de Google Playstore y la AppStore. Actualmente cuenta con un catálogo de más de 1, 300 películas y que se actualiza cada semana con los nuevos estrenos de filmes que se exhiben actualmente en salas de cine. Usa esta aplicación en caso de que no quieras perderte de la trama de tu cinta favorita y así evitando incómodos momentos con tu pareja o amigos.

