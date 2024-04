WhatsApp plus de mayo: lo que se sabe de la última actualización

WhatsApp Plus, una versión modificada de la reconocida aplicación de mensajería, ganó popularidad entre los usuarios que buscan características adicionales y personalización, gracias a que suma actualizaciones permanentemente.

¿Cuál es la última versión de WhatsApp Plus?

La versión para celulares Android de WhatsApp Plus V17.76 está disponible para descargar completamente gratis. En este punto, es necesario remarcar que esta aplicación, al no ser original, no está en la Play Store.

Para descargarla se debe utilizar Android Application Package (APK), un paquete de información que permite instalar herramientas que no están en la tienda oficial, ya que WhatsApp cuenta su propia licencia, otorgada por Meta, la compañía madre.

¿Por qué utilizar WhatsApp Plus?

La aplicación permite chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, al igual que la original, pero también ofrece funcionalidades diferentes, como cambiar el color de los chats y de la interfaz.

Asimismo, entre sus características principales, se encuentra la personalización avanzada y opciones varias, como evitar que los mensajes borrados por otros desaparezcan, configurar la visibilidad del doble check azul y de los mensajes de audio, así como enviar archivos más grandes y publicar estados más extensos.

Consejos para descargar WhatsApp Plus

Estos son los consejos a la hora de descargar WhatsApp Plus:



Investigación: Antes de descargar WhatsApp Plus, investiga sobre los riesgos y beneficios asociados con el uso de aplicaciones no oficiales. Fuentes confiables: Evita sitios web o enlaces sospechosos que puedan contener malware o versiones alteradas de la aplicación. Verificación de la fuente: Asegúrate de que la fuente desde la que estás descargando WhatsApp Plus sea legítima y confiable. Seguridad: Antes de instalar la aplicación, verifica la configuración de seguridad de tu dispositivo. Habilita la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Actualizaciones: Mantente informado sobre las actualizaciones de WhatsApp Plus y descarga solo desde fuentes confiables. Las versiones actualizadas pueden abordar problemas de seguridad y errores de la aplicación.

¿Cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus?

Si el usuario quiere descargar WhatsApp Plus V.17.76, requiere seguir las siguientes recomendaciones:



Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original. Desinstalar la aplicación oficial. Revisar y elimina cualquier carpeta residual en el almacenamiento interno. Descargar la última versión de WhatsApp Plus. Habilitar los permisos correspondientes. Una vez instalado en el smartphone, ingresar al APK y escribir el número más el código de verificación.

