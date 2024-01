La verdad sobre la teoría de que cerrando apps dura más la batería del móvil

Consejos:



1 Brillo y Bloqueo Automático.

2 No cerrar Apps.

3 Cargas Cortas.

4 Calibración de Batería cada 2 meses.

5 Carga con cargadores Originales.

6 Modo Ahorro únicamente con 20%.

7 No cargar mientras Juegas.



Si conoces más tips comentalos 👇🏻



