Cara de niño: ¿Por qué no debes matar a estos insectos?

Seguramente alguna vez te has encontrado con un insecto cara de niño, o por lo menos has escuchado que alguien se ha encontrado con este, el cual pertenece a los grupos de insectos no voladores ¿Lo has matado? Te decimos por qué no debes hacerlo.

Los insectos cara de niño también son conocidos como grillos de Jerusalén o cara de dulce y a pesar de su aspecto, no son tan terribles como se piensa, de hecho, son de gran ayuda para los seres humanos y el medio ambiente, por lo que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) hizo un llamado para su conservación.

¿Cómo son los cara de niño?

Los insectos cara de niño son de color negro con bandas naranjas, cabeza roja, patas largas de color anaranjado y no tienen alas. Además, los cara de niño so parientes de los grillos y los saltamontes, también producen ruido, sin embargo, la diferencia es que sus largas patas traseras no están adaptadas para dar saltos.

En cuanto a su comportamiento, el cara de niño es un experto cavador de túneles, ya que sus patas están altamente adaptadas para esta labor, como dato a destacar, estos insectos pasan la mayor parte de su vida bajo la tierra húmeda.

Los cara de niño, nativos del Oeste de Estados Unidos (EUA) y de algunas partes de México, tienen hábitos nocturnos, así que salen a buscar pareja durante las noches.

Respecto a su alimentación, estos insectos tienen fuertes mandíbulas para alimentarse de plantas vivas y muertas así como de raíces, como lo hacen mayoría de los grillos.

¡Ojo! Los cara de niño no son insectos venenosos, sin embargo, los expertos señalan que pueden emitir un olor muy desagradable, además de que pueden provocar una mordedura dolorosa y alguna infección secundaria, pero su mordedura no es mortal. No no son una plaga, no viajan juntos.

Cara de niño (Stenopelmatus talpa) El cara de niño es un insecto totalmente inofensivo pariente de los grillos y saltamontes. Rara vez emerge de las profundidades de la tierra. Es un hábil cavador de túneles, de hábitos nocturnos y se alimenta de raíces y brotes vegetales. Al remover la tierra de sus túneles permite la aireación del suelo mejorando la calidad para el crecimiento de las plantas! Es un aliado en los cultivos y en nuestros jardines. ¡Conócelo y respétalo! Se parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. ¡Somos guardianes! naturalista.mx/ enciclovida.mx/ biodiversidad.gob.mx/ Publicado por CONABIO en Martes, 4 de octubre de 2022

¿Por qué no matar a los cara de niño?

Los cara de niño son insectos que, de acuerdo con los expertos, además de ser inofensivos, son aliados de cultivos y jardines, ya que al remover la de sus túneles permite la aireación del suelo, lo que mejora la calidad para el crecimiento de las plantas.



adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

ldb