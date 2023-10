Así es como la deforestación del amazonas afecta al calentamiento global

La deforestación es una de las principales amenazas para el medio ambiente y la biodiversidad . Además de provocar la pérdida de hábitats, especies y servicios ecosistémicos, también tiene un impacto directo sobre el clima. De acuerdo con un nuevo artículo científico, los científicos ahora pudieron comprobar que la deforestación de estas regiones naturales, como el Amazonas, afecta al calentamiento global.

Las Amazonas es el bosque tropical más grande y diverso del mundo, con una superficie de unos 6.7 millones de km2 que se extiende por nueve países de Sudamérica. Se estima que alberga más de 10% de las especies conocidas del planeta, y que almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas de carbono, lo que lo convierte en un elemento clave para la regulación del clima global.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Sin embargo, este enorme pulmón verde está siendo destruido a un ritmo acelerado por la tala, la quema, la minería, la ganadería y la agricultura. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, tan solo en octubre de 2022 se talaron más de mil 455 kilómetros de bosque.

Mientras que entre el año 2000 y el 2020 ya se deforestaron más de 44 mil hectáreas de selva amazónica, lo que representa una pérdida del 10.76% desde que se comenzó con este ecocidio, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada ( RAISG ).

Lee también: Desesperante: qué especies se extinguen más rápido a raíz del calentamiento global

¿Qué consecuencias tiene esta deforestación para el clima?

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) demostró que la deforestación en el Amazonas provoca el calentamiento de superficies terrestres cercanas hasta los 100 kilómetros a la redonda.

El estudio, realizado por un equipo de científicos británicos y brasileños dirigido por el Dr. Edward Butt de la Universidad de Leeds, analizó datos satelitales y atmosféricos sobre la temperatura de la superficie terrestre y la pérdida del Amazonas del 2001 al 2020. El análisis realizado en 3.7 millones de puntos de la cuenca amazónica, también comparó el calentamiento producido en varias regiones con deforestación local (en un radio de 2 km) y regional (de 2 a 100 km).

Lee también: Así es como el cambio climático ha puesto al borde de la extinción a los anfibios

Los resultados arrojaron que las zonas con escasa deforestación local como regional, el cambio de temperatura terrestre entre ese periodo fue de 0.3 grados centígrados. Las localidades con una deforestación local de entre el 40% y el 50%, pero con poca deforestación regional, se calentaron una media de 1.3 °C. En comparación, en las zonas con deforestación local y regional, el aumento medio de la temperatura fue de 4.4 °C.

Esto significa que la deforestación no solo afecta al clima local, sino también al regional, lo que crea un efecto dominó que se propaga por todo el territorio. Los científicos explican que esto se debe a que los bosques tropicales tienen un papel fundamental en el mantenimiento de las condiciones atmosféricas y en el enfriamiento de la superficie terrestre.

Los bosques tropicales evapotranspiran grandes cantidades de agua, lo que genera nubes que reflejan la radiación solar y provocan lluvias que humedecen el suelo. Al eliminar los árboles, se reduce la evapotranspiración, se disminuye la formación de nubes y se incrementa la radiación solar que llega a la superficie. Además, el suelo se vuelve más seco y oscuro, lo que aumenta su capacidad para absorber calor.

Lee también: ¿Peces miniatura? Científicos aseguran que algunas especies reducen su tamaño debido a la crisis climática

Los expertos aseguran que la reducción de la deforestación reduciría el calentamiento futuro en el sur de la amazonia, lo que beneficiaría a los habitantes de la región ante el estrés térmico y los efectos negativos de la agricultura. Además, llamaron a la acción pues la amazonia se calienta rápidamente por el cambio climático y ahora empeora por la deforestación.

La deforestación de las amazonas es un problema grave que nos afecta a todos, pues compromete la estabilidad del clima global y pone en riesgo la supervivencia de millones de seres vivos. Por eso, es necesario tomar medidas urgentes para proteger este ecosistema vital, tanto a nivel local como internacional, y promover un desarrollo sostenible que respete la naturaleza y sus recursos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado