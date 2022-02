La Tierra esconde más de 9 mil especies de árboles por descubrir

El planeta Tierra está lleno de tesoros aún por descubrir, así lo reveló un estudio sobre la materia, el cual estima que existen más de 73 mil especies de árboles en todo el mundo, incluyendo unas 9,200 que todavía faltan por descubrir.

De acuerdo con la investigación The number of tree species on Earth, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, la mayor cantidad de árboles por descubrir se encuentra en la región de Sudamérica, especialmente en la Amazonía, pues las selvas tropicales concentran entre la mitad y dos tercios de todas las especies de árboles conocidas hasta ahora. Pero en sitios como Eurasia, África, Norteamérica y Oceanía podrían hallarse el resto de los árboles por descubrir.

Como mencionamos en el párrafo anterior, Sudamérica es la región del mundo donde se han identificado más árboles : de las 64,100 especies que estima el estudio, 27 mil han sido identificadas al sur del continente americano. De ahí que los investigadores consideren que entre la Cordillera de los Andes y la selva amazónica, existan aproximadamente 4 mil especies nuevas.

De acuerdo con el cálculo presentado en el estudio encabezado por Roberto Cazzolla Gatti, profesor asociado de Diversidad Biológica y Conservación en la Universidad de Bolonia (Italia), indica que en la Tierra viven cerca de 73 mil especies de árboles , un 14% más de la cifra estimada en estudios anteriores. En este total se incluirían 9,200 especies todavía no conocidas por los científicos.

“Es probable que la mayoría de las especies no descubiertas sean raras, con poblaciones muy bajas y una distribución limitada”, según indican los autores de la investigación, entre los que se encuentran Sergio de Miguel, investigador del Centro de Ciencias y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC) y profesor de la Universidad de Lleida (UdL), y Alberto Morera, del departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal de la UDL y el CTFC.

Los árboles todavía no conocidos podrían incluir en la lista a especies vulnerables o en peligro de extinción, afectadas por el cambio climático o la deforestación, según advierten los autores. “Estos resultados resaltan la vulnerabilidad de la biodiversidad forestal global a los cambios antropogénicos, en particular el uso de la tierra y el clima, porque la supervivencia de taxones raros se ve amenazada de manera desproporcionada por estas presiones”, explicó Peter Reich, profesor de ecología forestal de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), uno de los autores principales del estudio.

Para el estudio, los investigadores combinaron datos de abundancia y ocurrencia de árboles de dos conjuntos de datos globales, uno de la Iniciativa Global de Biodiversidad Forestal y el otro TreeChange, que emplean datos de parcelas forestales de origen terrestre. Al combinarlas arrojaron 64,100 especies de árboles conocidos a nivel mundial.

La cifra de árboles por descubrir puede ser todavía mayor

Posteriormente, emplearon métodos estadísticos novedosos para estimar el número total de especies de árboles únicas a escala de bioma, continental y global, incluidas las especies que todavía no han sido descubiertas y descritas por los científicos. Su estimación conservadora del total de especies de árboles en la Tierra es de 73,274 mil árboles, lo que arroja un estimado de 9,200 árboles por descubrir, pero la cifra podría ser mayor.

adn40, la noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap