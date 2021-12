La NASA está lista para minar asteroide lleno de metales preciosos

En los próximos meses escucharás más sobre el asteroide 16 Psyche ya que la NASA busca minar el cuerpo celeste que posiblemente está hecho de metales preciosos y podría valer billones de dólares, una rareza celestial.

16 Psyche se encuentra ubicado dentro del cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter, una distancia tres veces más lejos del Sol que la Tierra, y se necesitan cinco años para orbitar el Sol.

Este asteroide, descubierto en 1852, tiene 226 kilómetros de ancho y gracias a los metales de los que está hecho podría valer técnicamente alrededor de 10 mil billones. Eso es mucho más que la economía global.

Pues bien, la NASA ya prepara una misión del mismo nombre programada para agosto de 2022 para estudiar el asteroide, el cual se cree que el núcleo está hecho de hierro, níquel y oro metálico de un protoplaneta.

Según los científicos, la mayoría de los asteroides son rocosos o helados. También podría ser material primordial que nunca se derritió. “Si resulta ser parte de un núcleo de metal, sería parte de la primera generación temprana en nuestro Sistema Solar”, dijo Lindy Elkins-Tanton de la Universidad Estatal de Arizona.

Ninguna misión ha visitado 16 Psyche y es casi imposible estudiar desde lejos el asteroide ya que para los telescopios terrestres aparece como un borrón borroso.

El telescopio espacial Hubble tampoco pudo discernir muchos detalles. Sin embargo, por los datos de radar, los científicos saben que tiene forma de patata.

“Realmente no sabemos (del asteroide) y no sabremos nada con certeza hasta que lleguemos allí. Queríamos hacer preguntas primarias sobre el material que construyó los planetas. Estamos llenos de preguntas y no muchas respuestas. Esta es una verdadera exploración”, indicó Elkins-Tanton.

Preparan misión para explorar asteroide

La misión de la NASA hará que un orbitador pase al menos 21 meses mapeando y estudiando las propiedades del asteroide desde 700 kilómetros sobre su superficie.

La misión Psyche de la NASA es parte de su programa Discovery de misiones espaciales robóticas de bajo costo, el cual pasará por Marte nueve meses después para una asistencia de gravedad y finalmente llegará al asteroide en enero de 2026.

“No sabemos qué vamos a encontrar. Espero que nos sorprendamos por completo”, señaló Elkins-Tanton.

