May the 4th be with you: Pasos para activar el modo Star Wars en WhatsApp

Este próximo 4 de mayo se estará celebrando el llamado Día de Star Wars a nivel internacional, por lo cual la plataforma de mensajería WhatsApp anunció que contará con modo especial para ponerse en sintonía con sus usuarios en esta fecha tan especial para millones de personas.

Y es que gracias a las nuevas herramientas y actualizaciones que ha lanzado Meta en esta plataforma en los últimos meses, ahora los usuarios podrán activar el modo Star Wars con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Aumentan vistas de “Cónclave” y “Los dos papas” tras muerte del papa Francisco [VIDEO] Tras la muerte del papa Francisco, las películas sobre la sucesión papal y la Iglesia católica han generado interés en la población; conoce más sobre este tema.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo activar el modo Star Wars en WhatsApp?

Antes que nada es muy importante mencionar que el modo Star Wars en WhatsApp no incluye modificaciones en la visualización de la aplicación, sino que éste solamente se podrá activar dentro de las conversaciones que tengan los diferentes usuarios.

Para poder activar este modo de Star Wars, lo primero que deberás hacer es dirigirte a la conversación con Meta IA de WhatsApp, a la cual podrás acceder de manera gratuita en tus aplicación. Una vez que estés ahí, deberás seguir los siguientes pasos:

Pide a Meta IA que genere una imagen de Star Wars con tus personajes favoritos (recuerda ser lo más específico posible)

En caso de que no te guste la imagen, podrás solicitar más hasta que te den la de tu agrado

Una vez que cuentes con tu imagen, ingresa a Ajustes de WhatsApp

Dirígete al apartado de “Fondo”

Selecciona la imagen que te generó Meta IA y ponla como fondo en tus chats

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

Es importante señalar que el Día de Star Wars se comenzó a celebrar internacionalmente gracias a la comunidad tan grande con la que cuenta este universo cinematográfico, pues son millones de personas las que año con año se suman al movimiento.

La celebración nació de igual forma a raíz de la famosa frase “May the Force be whit you” (Que la fuerza te acompañe), la cual es muy similar a “May the Fourth”, lo cual significa literalmente “4 de mayo”.

¿Cuándo nació el Día de Star Wars?

Vale la pena mencionar que esta celebración surgió desde el ya lejano 1979, fecha en la que los fanáticos de Star Wars iniciaron con este movimiento gracias a la aceptación de las películas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.