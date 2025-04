A unos días del “May the 4th be with you” el increíble Lego Star Wars de R2-D2 baja de precio

Star Wars lleva décadas siendo una de las franquicias más importantes en el mundo, imponiendo tendencia y consagrándose con películas, series, juguetes, comics y más. En esta ocasión te contamos de un increíble descuento en el Lego de R2-D2, uno de los más cotizados.

Por si fuera poco, este descuento lo encontramos a unos días del May The 4th Be With You, día mundialmente reconocido como el día de Star Wars, por lo que conseguir este Lego de R2-D2 para celebrarlo sería una combinación perfecta.

¿Qué es el May The 4th Be With You?

Desde hace años, el 4 de mayo ha sido reconocido como el día oficial de Star Wars. Esto se debe a su pronunciación en inglés y su parecido con la icónica frase de la franquicia “Que la fuerza te acompañe”.

La fuerza es lo más importante en el mundo de Star Wars , ya que está literalmente en todos lados, pero pocos son capaces de sentirla e incluso utilizarla, es por eso que la frase de “Que la fuerza te acompañe” está cargada de significado cada vez que se menciona.

Increíble descuento del Lego Star Wars de R2-D2

Y todos los amantes de Star Wars tienen un cariño especial por R2-D2, el droide que acompañó a Anakin Skywalker en las precuelas y que también estuvo con Luke Skywalker en la saga original.

El “pequeños amigo azul” que todos quieren tener, que además es extremadamente inteligente y hábil para casi cualquier tarea. Bueno, su figura de Lego ha bajado de los $2,599 a los $1,739 pesos mexicanos en Amazon, oferta que puedes encontrar aquí .

Es una figura de un tamaño perfecto para adornar cualquier lugar de la casa, o para resaltar entre alguna colección, así que si eres fan de Star Wars, te recomendamos no dejar pasar esta oferta.

